«Спартак» без дядьки, скандал в Воронеже. Обзор 6-го тура ФНЛ
Очередной насыщенный фээнэловский день: идеальное убийство, странное судейство и выбивающий слёзы промах.
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Наблюдение тура
«Все мы знаем спартаковскую философию. Видно, что футболисты хорошо обучены, только им не хватает дядьки, который бы их заводил.
Версия «Спартака-2"-2014/15, растоптавшая зону «Запад», была лучшей за всё время существования второй команды в пирамиде лиг — во многом благодаря тому, что в составе был дядька. Дмитрий Кудряшов не проводил на поле все 90 минут, но когда выходил, все остальные игроки получали дозу успокоительного — они знали, что рядом есть крутой мужик, который и раскинет мячи как надо, и подскажет, когда надо. Рядом с таким человеком ты просто не позволяешь себе работать плохо и начинаешь расти, как профессионал, именно в том возрасте, когда в силу характера это сложнее всего. Сейчас «Спартак» сменил фармовый вектор с «молодёжь+дядька» на «молодёжь+легионеры», и это сказывается на игре. Она становится менее цельной, игроки сбиваются на индивидуальные действия и получают меньше опыта командных взаимодействий. Нынешний вектор, вероятно, перспективен для работы на рынке, но для поставки игроков в основу он немного сомнителен.
Скандал тура
Две проблемные команды — и «Факел», и «Оренбург» пока очень далеки от хорошего футбола — встречались между собой в Воронеже, и результат определили два эпизода назначением или неназначением пенальти. В первом тайме мяч отскочил в руку игроку хозяев, и судья Дмитрий Недевжай, после консультации с лайнсменом, дал «точку» — так «Оренбург» повёл в счёте. После перерыва в одной из атак «Факела» мяч начал прыгать по штрафной, долетел до дальней штанги, где Игорь Хайманов заносил его уже в пустые ворота, но на пути мяча встал Алексей Померко. С первой пары повторов пенальти выглядит очевидным — Померко несёт руку, как на баскетбольный
«Как ребята сказали: боковой так же пришёл и сказал главному, что это пенальти, стопроцентный пенальти. Но главный принял решение, что это угловой. Чем он руководствовался? Пусть разбираются инспектор и судейский комитет. Ну, приблизительно я знаю, чем всё это закончится», — прокомментировал второй эпизод на
Пройденная проверка тура
Петербургское «Динамо» достаточно неожиданно закрепилось в первой четвёрке, и в шестом туре команде предстоял настоящий экзамен суровостью ФНЛ — живительный выезд во Владивосток. В игре «Динамо», на первый взгляд, нет ничего примечательно — те же забросы из глубины и фланговые навесы, но одно отличие от общей массы команд всё же имеется. Если большинство начинает долбёжку с флангов со всех позиций, прямо от боковой линии, то «Динамо» стремится создать ситуацию с появлением зоны на входе в штрафную и фланговой передачей оттуда, где у соперника меньше времени на перестроение. Так был забит первый мяч «Лучу», и хотя «тигры» быстро ответили, «Динамо» ещё до конца первого тайма сумело забить победный мяч. Схема та же: игрок ждёт мяча у линии штрафной, навешивает к линии вратарской — и дальнейшее уже дело техники. К работающей стратегии у «Динамо» ещё и с характером порядок — в общем, проверка на пригодность к четвёрке пока пройдена.
Цифра тура
86 месяцев не забивал в ФНЛ Денис Синяев. Икона курского «Авангарда», человек, который мог остаться в первом дивизионе после вылета Курска в 2010 году, но остался верен городу и клубу, он спас для «Авангарда» одно очко в домашней игре с «Балтикой». Курск снова действовал не слишком убедителен — на этот раз провисли фланги обороны, откуда гости создавали слишком много и слишком легко — но сумел дотерпеть с 0:1 до перерыва, а во втором тайме выбросил лаки панч. Штрафной, отскок, мяч метается по штрафной, Синяев могучим ударом упаковывает его в дальний угол и бежит с поклоном к фанатскому сектору «Авангарда». Для неожиданной потери очков лидером этого оказывается достаточно.
Промах тура
К середине первого тайма восстающая «Томь», казалось, обеспечила себе новые три очка, но «Химки», на мой взгляд, главное открытие старта сезона, нашли в себе силы на ответ. Подмосковный клуб после 0:2 почти совершил сумасшедший камбэк, вдавил «Томь» в штрафную и штамповал момент за моментом. Удивительно, но при большом количестве ударов из пределов штрафной, рождавшихся из уже фирменных химкинских забросов за спину («Химки» лидируют по этому показателю в ФНЛ), гол случился после удара
Гол тура
Новые для ФНЛ тренеры всегда отмечают, как хорошо готовы команды этого турнира физически — после шестого тура об этом, например, говорил главный по «Оренбургу» Темури Кецбая. В матче «Сибири» и «Ротора» необходимость превосходства в физике была продемонстрирована в идеальной контратаке номинальных гостей. Три футболиста, принявших участие в продвижении мяча на 90 метров, два паса и всего пять касаний мяча — так родился гол Максима Житнева. Три момента, которые важно отметить: 1) всё это происходило на астраханском пекле; 2) к тому же — на 35-й минуте, то есть, уже в концовке тайма; 3) гол стал победным для «Сибири». Символично, ведь после такого удара в челюсть обычно не поднимаются.
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