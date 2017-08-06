«Балтика» впервые за 18 лет лидирует в турнирной таблице ФНЛ

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Выйти в единоличные лидеры команде помогла выездная ничья. В субботу, 5 августа, «Балтика» встретилась в Курске с местным «Авангардом». Ранее калининградские футболисты ни разу не выигрывали на этом стадионе, не удалось им победить и на этот раз. Матч завершился со счётом 1:1.

Единственный гол забил Алишер Джалилов. Он позволил «балтийцам» выйти на первое место в чемпионате. Последний раз команда возглавляла таблицу лиги 18 лет назад — в 1999 году.