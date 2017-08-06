«Луч» оказался в «подвале» после поражения от питерского «Динамо»

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По результатам 6-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч» удерживает предпоследнюю позицию в турнирной таблице. Приморцы уступили во Владивостоке команде «Динамо» из Санкт-Петербурга — 1:2. «Жёлто-синие» не знают побед 4 раунда подряд, информирует РИА «Восток-Медиа».

С первых же минут «Луч» на правах хозяина пытался найти изъяны в обороне питерского «Динамо». Однако гости постепенно освоились, и на 36-й минуте сработала фланговая связка — отличился Олег Власов. Впрочем, «тигры» оперативно сравняли счёт: после подачи углового забил Иван Хлебородов. Лучовцы ринулись забивать второй гол, однако получили ещё один мяч в свои ворота. После навеса в штрафную Валерий Сарамутин ударом головой вновь вывел Питер вперёд. Результат, достигнутый коллективами к перерыву, во втором тайме не изменился.

После 6-го тура в первом дивизионе лидирует «Балтика» из Калининграда. Следом идут «Волгарь», «Крылья Советов» и «Динамо СПб».

9 августа «Тюмень» и «Луч» схлестнутся в битве аутсайдеров на стадионе сибиряков.