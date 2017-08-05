Три команды РФПЛ в Питере. Почему это возможно

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«ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ЖИЛИ ПО ПЕТЕРБУРГСКОМУ ВРЕМЕНИ»

— Матч с «Лучом-Энергией» во Владивостоке был самым тяжелым на старте сезона?

— Не стал бы его выделять. Петербургское «Динамо дебютирует в ФНЛ, первый сезон играет на таком уровне, поэтому для нас все матчи тяжелые. В каждой игре свои нюансы. Здесь — долгий перелет и разница во времени. Все это наложило отпечаток.

— Что тяжелее — поехать на автобусе в Великий Новгород, где вы проводили домашние матчи на старте сезона, или слетать во Владивосток?

— Путешествовать в автобусе крайне тяжело, особенно более семи часов. Непросто трястись по нашим российским дорогам. Лучше уж пролететь несколько часов на самолете. Хотя у каждой поездки свои особенности. Здорово, что негативные стороны удается минимизировать. Думаю, это она из составляющих нашего успеха.

— Эпопея с домашними матчами в Великом Новгороде завершена?

— Здесь не все зависит от нас. По большому счету, в Петербурге, кроме нас, играют еще пять команд — «Зенит» и «Тосно», их молодежные составы и «Зенит-2». Нам приходится отталкиваться от календаря премьер-лиги. Если матчи накладываются друг на друга и их нельзя развести — приходится играть в Великом Новгороде. Сейчас мы пошли на определенный риск — скорее всего, матч с «Олимпийцем» начнется в 13:00, но мы исходим из того, что после сложного перелета из Владивостока у нас будет совсем немного времени на подготовку. В такой ситуации ехать четыре часа до Новгорода было бы слишком большой нагрузкой. Поэтому следующую игру точно проведем на «Петровском».

— «Динамо» называют главной сенсацией первых туров ФНЛ. Согласны с таким статусом?

— Эйфории у нас нет, но статус сенсации приятен. Еще до начала чемпионата мы с ребятами определились, с каким настроем нужно подходить к каждой игре, чтобы добиваться результатов. Благодарен игрокам за понимание. Сегодняшнее положение «Динамо» — их заслуга. Мы можем чертить и наигрывать все, что угодно, но они выходят на поле и делают результат. Задача тренеров — максимально подготовить футболистов к игре и расставить их по местам. Пока это удается.

«КУЛИШЕВ МОЖЕТ СТАТЬ ИГРОКОМ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»

— В матче с «Лучом-Энергией» важный гол забил Олег Власов, один из самых опытных игроков «Динамо». Что скажете о нем?

— Олег — игрок премьер-лиги. К нам он переходил в непростой для себя момент — после стольких лет на высшем уровне сложно делать шаг назад. Мы постараемся сделать так, чтобы этот шаг назад превратился для него в два шага вперед. Благодарны ему за то, что он согласился играть в нашей команде. Ждем, что он станет лидером и поведет команду за собой. Мы нуждаемся в таких опытных футболистах.

— Артем Кулишев в прошлом году играл во втором дивизионе, а теперь забил три гола в ФНЛ и идет в числе главных бомбардиров турнира. Откровение?

— Я с первого дня говорил Кулишеву, что по задаткам он должен играть в премьер-лиге. Есть футбольные нюансы, мы с ним их проговариваем, я стараюсь его поправлять. Если все правильно поймет — станет игроком премьер-лиги. Ему нужно научиться играть на своих сильных сторонах. Сейчас он показывает их в ФНЛ, а дальше все зависит от него. Ему есть куда расти, но и время, чтобы подняться на ступеньку выше, у него тоже есть.

— Кто из соперников по ФНЛ вас удивил?

— У меня не такой большой опыт. Окунулся в профессиональный футбол в качестве тренера только в «Динамо» во втором дивизионе. Понятно, что ФНЛ для меня — загадка. Пока не знаю, кто на что способен. Есть команды, которые декларировали высокие цели, но в целом первая лига — достаточно ровный турнир. Тут любая команда может и выиграть и проиграть любой команде. Первые матчи это показали. Пока откровением для меня никто не стал.

— Неужели выезд в Самару к «Крыльям Советов», которые буквально вчера играли в премьер-лиге, не станет особенной игрой?

— Самара уже декларировала планы вернуться в элиту напрямую. Мы официально больших целей не ставили. Нас ждет проверка на фоне команды, которая играет в хороший футбол. Этот матч станет большим опытом. Даже в случае неудачного исхода извлечем для себя что-то полезное. Мы знаем цену всем соперникам и подходим к каждому, как к фавориту.

— Больших целей у вас нет, но чем удачнее будет играть «Динамо», тем чаще вас будут спрашивать, насколько реально получить три петербургские команды в премьер-лиге…

— Дай Бог, чтобы мы удачно играли и часто слышали этот вопрос. Пока у «Динамо» есть официальная версия — сохранить место в ФНЛ. Но у нас подобралась хорошая команда, которая сама перед собой ставит цель добиваться максимального результата в каждой игре. Думаю, такой девиз не только у нас. Посмотрим, что будет дальше.