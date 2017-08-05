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5 августа 2017, 23:20 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Тренер: «СКА-Хабаровск» нуждается в существенном усилении состава на все позиции

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги «СКА-Хабаровск» нуждается в качественном усилении состава. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер хабаровского клуба Алексей Поддубский.

Хабаровская команда проиграла все четыре матча на старте сезона РФПЛ. Увеличить
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В субботу «СКА-Хабаровск» в матче чемпионата России на выезде уступил московскому «Локомотиву» со счетом 0:1. Хабаровская команда проиграла все четыре матча на старте сезона РФПЛ.

«Наша команда активно нуждается в усилении состава, причем на все позиции. Трансферная кампания еще не закончена, у нас есть время. Вопрос только в финансах», — сказал Поддубский.

«После матча поблагодарил ребят за самоотдачу. Мы знали, что “Локомотив” соперник не из легких. К сожалению, не дотерпели и пропустили гол. В конце матча у нас был свой момент, но мы его не использовали», — добавил тренер.

После четырех туров чемпионата России «СКА-Хабаровск» занимает 15 место в турнирной таблице, не набрав очков. В следующем туре 8 августа хабаровчане сыграют дома против махачкалинского «Анжи».

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