Воронежский «Факел» на своем поле уступил «Оренбургу»

«Факел» в домашнем матче шестого тура первенства России по футболу среди коллективов ФНЛ уступил ФК «Оренбург» со счетом 0:1 в субботу, 5 июля.

Соперник воронежцев в сезоне 2016−17 годов дебютировал в российской премьер-лиге, но по итогам турнира вынужден был покинуть элитный дивизион. После этого в команде сменился главный тренер — Роберта Евдокимова сменил грузинский специалист Темури Кецбая, но пока «Оренбург» не блещет в ФНЛ.

Перед матчем в Воронеже после пяти туров команда с шестью очками шла на 12-м месте, а «Факел», набравший пять очков, занимал 15-ю строку в турнирной таблице. В предыдущем, пятом туре, «Факел» в гостях уступил «Сибири» 0:4, а «Оренбург» на своем поле обыграл «Зенит-2» со счетом 1:0.

Впервые в нынешнем сезоне в основном составе «Факела» на поле вышли защитник Алексей Курилов, залечивший травму, и нападающий Александр Алхазов. Павел Гусев снова обратился к схеме 5−4−1, в которой атакующим был Александр Ахлазов, сменивший на этой позиции Артема Сердюка, который провел все пять предыдущих матчей в стартовом составе. В центре поля играли Александр Мануковский и Армен Амбарцумян разгоняли атаки хозяев, которые на флангах поддерживали Иванс Лукьяновс и Махмаднаим Шарифи.

Первые минуты прошли с преимуществом гостей, и на 5-й минуте Сергей Серченков, получив передачу вразрез, с острого угла пробил по воротам Артема Федорова, но голкипер хозяев отвел угрозу.

На 16-й минуте Александра Алхазова, получившего травму в столкновении с защитником гостей, сменил Артем Сердюк.

К середине первого тайма по-прежнему гости больше владели мячом, но до опасных моментов у ворот «Факела» дело не доходило, откровенно скучал и голкипер «Оренбурга» — воспитанник воронежского футбола Дмитрий Абакумов.

На 25-й минуте гости заработали пенальти — после навеса с фланга мяч в штрафной хозяев попал в руку левого защитника Сергея Шумейко, и арбитр указал на «точку». Денис Попович переиграл голкипера «Факела» Артема Федорова, счет стал 1:0 в пользу гостей.

На 35-й минуте Артем Сердюк опасно пробил после флангового прострела, но мяч ушел гораздо выше ворот. Ближе к перерыву гости отдали инициативу хозяевам, но футболисты «Факела» никак не могли распорядиться мячом в середине поля. Первый тайм справедливо завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

В начале второго тайма хозяева подали три угловых, после одного из них опасно бил головой Алексей Курилов, но Дмитрий Абакумов забрал мяч. На 52-й минуте в штрафной «Оренбурга» возникла стычка — мяч, по мнению игроков хозяев, попал в руку кого-то из защитников гостей, но арбитр из Ставрополя Дмитрий Недвижай в итоге назначил угловой у ворот уральцев.

На 57-й минуте гости могли решать исход матча в свою пользу — Михал Дюриш опасно пробил по воротам Артема Федорова, но мяч ушел в сантиметрах от боковой стойки.

В конце второго тайма игра отодвинулась от ворот «Оренбурга», гости продолжали атаковать, но делали это при помощи бесхитростных забросов в штрафную «Факела», а воронежцы вообще редко переходили середину поля. Хозяева, не создавшие ни одного опасного момента у ворот соперника, не смогли сравнять счет.

На 80-й минуте хозяев спасла боковая стойка после удара Михала Дюриша с 22-х метров, мяч от нее отскочил в поле. Это был последний опасный момент в матче у ворот воронежцев, в котором «Факел» уступил 0:1.