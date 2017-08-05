К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЧЕРЕВЧЕНКО — ЛУЧШИЙ ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ

Накануне официальный сайт ФНЛ объявил, что лучшим тренером июля признан главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко. И по версии самой лиги, и по мнению болельщиков, голосовавших на сайте. Кто-то, наверное, мог бы поспорить с таким выбором, однако после матчей субботы это точно не имеет смысла. Ведь гостевая ничья с «Авангардом» вывела калининградцев на единоличное первое место. Ну какие теперь могут быть вопросы?

Кстати, несмотря на такое приятное событие, Курск остается для балтийцев проклятым городом: никогда еще клуб из Калининграда там не побеждал. Хотя это была уже 14-я попытка. Серия началась в далеком 1960-м и продолжается по сей день.

АЛЕНИЧЕВ ПОТРЕНИРОВАЛСЯ «НА КОШКАХ»

Кошмарное поражение от «Тамбова» 0:5 в прошлом туре. Годовщина провала в матче с АЕК… А тут еще матч со «Спартаком-2». Поражение на глазах у спартаковских фанатов могло бы стать для Дмитрия Аленичева серьезным ударом. Но команда его не подвела — дубль Руднева принес красноярцам победу. И даже пенальти, взятый Селиховым, не стал этому помехой.

К слову, трибуны благородно поддерживали экс-полузащитника красно-белых, тренерская карьера которого складывается пока весьма непросто. Успех в матче со второй спартаковской командой — это, конечно, приятно, но мечтает победитель Лиги чемпионов явно о большем. Суждено ли ему и Егору Титову когда-нибудь вместе обыграть основной «Спартак»?

— Доволен, что ребята хорошо отреагировали на поражение 0:5. Было собрание, поговорили по душам. Удивитесь, но доволен, что проиграли. Было важно спуститься с небес на землю, — отметил Аленичев после матча.

ТИХОНОВ ОСТАНОВИЛ ДОБРОГО ГАЗЗАЕВА

Лидерство «Балтики», которая набрала лишь одно очко, стало возможным из-за поражения шедшего с ней нога в ногу «Волгаря». Астраханцы впервые в сезоне не сумели набрать очков, проиграв «Крыльям» Андрея Тихонова. Впрочем, сенсацией этот результат не назовешь. Скорее, наоборот: успешный старт команда Юрия Газзаева стал для всех сюрпризом, ведь бюджет и состав у нее весьма скромные. Да и на этот раз «Волгарь» смотрелся в Самаре весьма уверенно.

— Перед матчем мы неожиданно потеряли целую группу игроков. Многие футболисты вышли на поле впервые, — отметил Газзаев. — Но в целом картина была неплохая. Даже несмотря на то, что у нас выпали из игры два центральных защитника. Были подходы, достойно оборонялись, справлялись с атаками соперника. Отдельно скажу, что в Самару мне всегда приятно приезжать. Я знаю, какие здесь болельщики. Желаю вам, чтобы команда продолжала развиваться, а Андрей Тихонов стал большим специалистом. Пусть «Крыльям» вновь вернуться в премьер-лигу и никогда не возвращаться в ФНЛ.

«ТОМЬ» РАЗБУШЕВАЛАСЬ

Старт сезона сложился для «Томи» крайне неудачно, команда Валерия Петракова потерпела три поражения подряд, в том числе крупные. Но затем сибиряки наконец-то получили разрешение на дозаявку новичков, укрепили состав несколькими опытными игроками, и результат не заставил себя ждать: три победы подряд! На этот раз повержены «Химки», для которых чемпионат складывается зеркально: после трех побед последовали три неудачи.

А ЕЩЕ:

— «Тюмень» по-прежнему не одержала ни одной победы. Обыграть «Кубань» не помогло даже раннее удаление в составе краснодарцев. Примечательно, что тренеры обеих команд пропускали матч из-за дисквалификации.

— Неожиданно уступил в номинально домашнем матче «Ротор» (волгоградцы принимают соперников в Астрахани) и теперь находится в зоне вылета.

— Продолжает удивлять питерское «Динамо». Команда Александра Точилина набрала три очка в далеком Владивостоке и вместе с «Крыльями» и «Волгарем» делит теперь второе место.

— «Олимпиец» уступил в домашнем матче впервые за 13 туров (с учетом выступления в ПФЛ в прошлом сезоне). Правда, как и многие другие команды первого дивизиона, нижегородцы проводят матчи в другом городе — в Дзержинске.

— Вторую победу подряд одержал «Оренбург» Темури Кецбая. Гол Поповича с пенальти принес ему три очка в Воронеже. «Факел» тем временем опустился в зону вылета. Грустно наблюдать за падением местной посещамости: посмотреть на «Оренбург» пришло всего 2400 зрителей.

«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:2). Голы: Власов, 36 (0:1). Хлебородов, 41 (1:1). Сарамутин, 45+1 (1:2).

«Томь» (Томск) — «Химки» — 2:1 (2:0). Голы: Соболев, 9 (1:0). Саная, 21 (2:0). Талалай, 46 (2:1).

«Тюмень» — «Кубань» (Краснодар) — 1:1 (0:0). Голы: Маляров, 59 — с пенальти (0:1). Гузь, 63 (1:1).

«Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Шинник» (Ярославль) — 0:1 (0:1). Гол: Земсков, 26.

«Авангард» (Курск) — «Балтика» (Калининград) — 1:1 (0:1). Голы: Джалилов, 26 (0:1). Синяев, 64 (1:1).

«Спартак-2» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 1:2 (0:1). Голы: Руднев, 13 (0:1). Руднев, 50 (0:2). Самбу, 86 (1:2).

«Факел» (Воронеж) — «Оренбург» (Оренбург) — 0:1 (0:1). Гол: Попович, 26 — с пенальти.

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Тамбов» — 0:1 (0:1). Гол: Часовских, 43.

«Ротор-Волгоград» (Волгоград) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:2 (0:2). Голы: Житнев, 17 — с пенальти (0:1). Житнев, 35 (0:2). Вотинов, 69 (1:2).

«Крылья Советов» (Самара) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0 (1:0). Гол: Ятченко, 41 — с пенальти.