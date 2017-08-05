Аленичев переиграл «Спартак». Пока — второй
«СЭ» — о встрече Дмитрия Аленичева, возглавляющего «Енисей», с родной командой.
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БИТЫЕ ТАЛАЛАЕВЫМ
Что в эту субботу объединяло «Спартак-2» и «Енисей»?
ТРИБУНЫ ПОДДЕРЖАЛИ АЛЕНИЧЕВА
«Я еще вернусь в “Спартак” и сделаю его чемпионом», — сказал Дмитрий Аленичев в откровенном интервью «СЭ» после ухода с поста главного тренера
Чуть больше года назад тренер руководил первым «Спартаком» и готовил команду к ответному матчу Лиги Европы с АЕК.
Совсем скоро клуб утвердил главным тренером Карреру, и Массимо сделал
Несмотря на вязкую оборону спартаковцев, гости с первых минут подбирались все ближе к воротам соперника, создавая моменты один за одним. К середине первого тайма преимущество «Енисея» воплотилось в забитый мяч, встреченный радостью половиной присутствовавших на матче зрителей. На удивление болельщиков «Спартака» их
Наверное, это услышал и главный тренер «Енисея», чье место находилось как раз около симпатизировавших ему
СЕЛИХОВ ОТРАЗИЛ ПЕНАЛЬТИ
Далее в игре на встречных курсах вновь преуспел «Енисей». До нападающего гостей около вратарской дотронулся Селихов, за что судья назначил пенальти, обоснованность которого вызывает вопросы. Но вратарь на удар в нижний угол среагировал, а своим победным криком побудил одноклубников к новым свершениям — хозяева помчались вперед и отличились уже через десять минут — 1:2. На 90-й минуте ворота Чепчугова спасла перекладина — и все же закономерным итогом, исходя из числа созданных моментов, должна была стать ничья.
В итоге — первая в истории победа «Енисея» над «Спартаком-2». Наверное, именно бывшим тренерам «Спартака», Дмитрию Аленичеву и Егору Титову, было суждено прервать эту серию в первом же матче против родной команды.
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