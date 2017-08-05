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БИТЫЕ ТАЛАЛАЕВЫМ

Что в эту субботу объединяло «Спартак-2» и «Енисей»? Во-первых, команды встречались в главном матче шестого тура ФНЛ. Во-вторых, в начале недели соперники обидно уступили: «Спартак-2» на своем поле проиграл «Балтике» (0:2) на глазах у Станислава Черчесова и Массимо Карреры, а «Енисей» был разгромлен «Тамбовом» Андрея Талалаева (0:5). Кстати, на старте сезона и «Спартак-2» уступил тому же «Тамбову» (0:3).

ТРИБУНЫ ПОДДЕРЖАЛИ АЛЕНИЧЕВА

«Я еще вернусь в “Спартак” и сделаю его чемпионом», — сказал Дмитрий Аленичев в откровенном интервью «СЭ» после ухода с поста главного тренера красно-белых.

Чуть больше года назад тренер руководил первым «Спартаком» и готовил команду к ответному матчу Лиги Европы с АЕК. Красно-белые купили Фернанду, обыграли в первом туре чемпионата тульский «Арсенал», но 4 августа 2016 года все изменил один человек. Благодаря голу Ивана Тричковски АЕК выбил «Спартак» из еврокубков и вынудил Аленичева уйти из родной команды.

Совсем скоро клуб утвердил главным тренером Карреру, и Массимо сделал красно-белых чемпионами. Аленичев же продолжил работать в своей академии в Беляниново, а этим летом принял с помощником Егором Титовым «Енисей».

Из-за вылета в Санкт-Петербург на дерби с «Зенитом» бывший помощник Аленичева посмотреть на игру «Енисея» не пришел. Но красноярцам было, что доказывать и в отсутствие Массимо Карреры. После 0:5 от «Тамбова» победа была нужна как никогда.

Несмотря на вязкую оборону спартаковцев, гости с первых минут подбирались все ближе к воротам соперника, создавая моменты один за одним. К середине первого тайма преимущество «Енисея» воплотилось в забитый мяч, встреченный радостью половиной присутствовавших на матче зрителей. На удивление болельщиков «Спартака» их красно-белые собратья отвечали: «Сегодня мы не за “Спартак”, а за Аленичева».

Наверное, это услышал и главный тренер «Енисея», чье место находилось как раз около симпатизировавших ему красно-белых трибун. Как иначе объяснить прыткость и стойкость гостей, которые, несмотря на всю опасность со стороны Сакалы и Пантелеева во втором тайме, бесстрашно блокировали удары по своим воротам. А вот у «Спартака-2» в обороне начались проблемы — на этот раз мяч потерялся в самом центре штрафной красно-белых и после касания Руднева каким-то чудом проскользнул мимо Селихова — 0:2.

СЕЛИХОВ ОТРАЗИЛ ПЕНАЛЬТИ

Далее в игре на встречных курсах вновь преуспел «Енисей». До нападающего гостей около вратарской дотронулся Селихов, за что судья назначил пенальти, обоснованность которого вызывает вопросы. Но вратарь на удар в нижний угол среагировал, а своим победным криком побудил одноклубников к новым свершениям — хозяева помчались вперед и отличились уже через десять минут — 1:2. На 90-й минуте ворота Чепчугова спасла перекладина — и все же закономерным итогом, исходя из числа созданных моментов, должна была стать ничья.

В итоге — первая в истории победа «Енисея» над «Спартаком-2». Наверное, именно бывшим тренерам «Спартака», Дмитрию Аленичеву и Егору Титову, было суждено прервать эту серию в первом же матче против родной команды.