«Крылья Советов» на «Металлурге», собравшем 5916 зрителей, обыграли астраханский «Волгарь» — 1:0. Команда Андрея Тихонова открыла счет на 40-й минуте — пенальти уверенно реализовал Дмитрий Ятченко — 1:0. Это уже второй гол защитника «Крыльев» в этом сезоне.

Самарская команда одержала первую победу над «Волгарем» в российской истории.