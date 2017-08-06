«Крылья Советов» дома обыграли астраханский «Волгарь» — 1:0
Гол Ятченко принес «Крыльям» первую в российской истории победу над «Волгарем».
«Крылья Советов» на «Металлурге», собравшем 5916 зрителей, обыграли астраханский «Волгарь» — 1:0. Команда Андрея Тихонова открыла счет на 40-й минуте — пенальти уверенно реализовал Дмитрий Ятченко — 1:0. Это уже второй гол защитника «Крыльев» в этом сезоне.
Самарская команда одержала первую победу над «Волгарем» в российской истории.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут 9 августа. На выезде в Костроме самарцы сыграют с ярославским «Шинником». Начало встречи — в 17:00 по самарскому времени, сообщает
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