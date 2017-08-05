«Крылья Советов» выиграли у «Волгаря», «Оренбург» оказался сильнее «Факела»
В матче 6-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» в Самаре с минимальным счётом победили астраханский «Волгарь», потерпевший первое поражение в нынешнем сезоне.
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Единственный гол был забит в конце первого тайма — на 41-й минуте пенальти реализовал Дмитрий Ятченко.
В другом матче тура «Оренбург» в Воронеже с таким же счётом обыграл местный «Факел». Победу гостям принёс Денис Попович, реализовавший пенальти на 26-й минуте.
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