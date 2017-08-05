«Спартак-2» на своем поле уступил «Енисею» в матче 6-го тура первенства ФНЛ

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Субботняя игра в Москве завершилась победой «Енисея» со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил Максим Руднев (13-я и 50-я минуты), на 56-й Александр Кутьин не смог реализовать пенальти. У «красно-белых» отличился Идриса Самбу (86).

В параллельном матче курский «Авангард» на своем поле разошелся миром с калининградской «Балтикой» — 1:1.