«Кубань» сыграла вничью с «Тюменью», «Шинник» одержал победу над «Олимпийцем»

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Встреча прошла в Тюмени на стадионе «Геолог» и завершилась со счётом 1:1.

В составе краснодарской команды голом с пенальти отличился Никита Маляров. За хозяев мяч забил Дмитрий Гузь.

Ещё в одном матче 6-го тура ФНЛ «Шинник» в гостях переиграл «Олимпиец». Игра состоялась в Дзержинске на стадионе «Химик» и закончилась со счётом 1:0 в пользу ярославской команды. Единственный гол забил Михаил Земсков.