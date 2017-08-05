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5 августа 2017, 16:52 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Томь» обыграла «Химки», одержав третью подряд победу в ФНЛ

В мачте шестого тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала на своём поле «Химки».

В мачте шестого тура Футбольной национальной лиги <span class=error>Томь</span> принимала на своём поле Химки. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Труд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Александр Соболев и Анзор Саная. За «Химки» единственный гол забил Денис Талалай.

Эта победа стала для томской команды третьей подряд в матчах ФНЛ, а «Химки» потерпели третье поражение кряду. Обе команды теперь имеют по девять очков в турнирной таблице и делят пятое место вместе с «Енисеем», у которого матч в запасе.

5.08.2017 15:00 основной раунд: 6-й тур Труд
Томь 2:1 Химки
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Валерий Петраков Олег Стогов
Голы
9′ Александр Соболев 9
21′ Анзор Саная 10
19 Денис Талалай 47′
Составы
Александр Мелихов 42
Андрей Иванов 2
Томас Микуцкис 5
Анте Пульич 6
82′ Эдвинас Гирдвайнис 93
Павел Деобальд 11
Роман Войдель 20
72′ Анзор Саная 10
66′ 87′ Антон Макурин 31
Павел Кудряшов 17
19′ 60′ Дмитрий Сасин 7
Алексей Герасимов 88
88′ Александр Соболев 9
Даниил Большунов 8
1 Эдуард Байчора
4 Айдар Лисинков
5 Алексей Шумских 70′
6 Никита Лапин
25 Диего Малания
7 Максим Батов
19 Денис Талалай
9 Андрей Мостовой 87′
98 Камран Алиев
23 Батрадз Кокоев 80′
44 Максим Пичугин
70 Михаил Петрусев 70′
77 Иван Беликов
37 Федор Дворников 63′
90 Андрей Титов
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Юрий Апонасенко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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