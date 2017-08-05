«Томь» обыграла «Химки», одержав третью подряд победу в ФНЛ

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Встреча проходила на стадионе «Труд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Александр Соболев и Анзор Саная. За «Химки» единственный гол забил Денис Талалай.

Эта победа стала для томской команды третьей подряд в матчах ФНЛ, а «Химки» потерпели третье поражение кряду. Обе команды теперь имеют по девять очков в турнирной таблице и делят пятое место вместе с «Енисеем», у которого матч в запасе.