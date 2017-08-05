«Томь» обыграла «Химки», одержав третью подряд победу в ФНЛ
В мачте шестого тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала на своём поле «Химки».
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Встреча проходила на стадионе «Труд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Александр Соболев и Анзор Саная. За «Химки» единственный гол забил Денис Талалай.
Эта победа стала для томской команды третьей подряд в матчах ФНЛ, а «Химки» потерпели третье поражение кряду. Обе команды теперь имеют по девять очков в турнирной таблице и делят пятое место вместе с «Енисеем», у которого матч в запасе.
Главные тренеры
|Валерий Петраков
|Олег Стогов
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Юрий Апонасенко (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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