«Динамо» СПб выиграло у «Луча-Энергии» и вышло на третье место в ФНЛ

Встреча проходила во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 37-й минуте Олег Власов вывел «Динамо» вперёд. Четыре минуты спустя Иван Хлебородов провёл ответный мяч, а ещё через четыре минуты Валерий Сарамутин забил второй гол в ворота «Луча-Энергии».

«Динамо» СПб (13 очков) поднялось на третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Луч-Энергия» (4 балла) идёт 18-м.