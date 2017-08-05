«Динамо» СПб выиграло у «Луча-Энергии» и вышло на третье место в ФНЛ
«Динамо» СПб выиграло у «Луча-Энергии» в матче шестого тура Футбольной национальной лиги.
Встреча проходила во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 37-й минуте Олег Власов вывел «Динамо» вперёд. Четыре минуты спустя Иван Хлебородов провёл ответный мяч, а ещё через четыре минуты Валерий Сарамутин забил второй гол в ворота «Луча-Энергии».
«Динамо» СПб (13 очков) поднялось на третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Луч-Энергия» (4 балла) идёт 18-м.
|5.08.2017 11:00
|Зрители 3000
|основной раунд: 6-й тур
|Динамо
|Луч-Энергия
|1:2
|Динамо СПб
|Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
|Константин Емельянов
|Александр Точилин
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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