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5 августа 2017, 13:11 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Динамо» СПб выиграло у «Луча-Энергии» и вышло на третье место в ФНЛ

«Динамо» СПб выиграло у «Луча-Энергии» в матче шестого тура Футбольной национальной лиги.

Встреча проходила во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 37-й минуте Олег Власов вывел «Динамо» вперёд. Четыре минуты спустя Иван Хлебородов провёл ответный мяч, а ещё через четыре минуты Валерий Сарамутин забил второй гол в ворота «Луча-Энергии».

«Динамо» СПб (13 очков) поднялось на третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Луч-Энергия» (4 балла) идёт 18-м.

5.08.2017 11:00 Зрители 3000 основной раунд: 6-й тур Динамо
Луч-Энергия 1:2 Динамо СПб
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Константин Емельянов Александр Точилин
Голы
41′ Иван Хлебородов 95
84 Олег Власов 36′
27 Валерий Сарамутин 45+1′
Составы
Александр Котляров 1
48′ Астемир Соблиров 14
Александр Марченко 22
Антон Килин 8
Дмитрий Маляка 15
Амир Бажев 29
Иван Хлебородов 95
46′ Евгений Стешин 5
Кирилл Марущак 18
46′ Дмитрий Тихий 6
Сергей Пономаренко 12
64′ Александр Носов 10
Руслан Гордиенко 9
77′ Руслан Заерко 17
Максим Машнев 19
1 Егор Генералов
3 Артем Пасько
4 Олег Бабенков
25 Андрей Бычков
56 Кирилл Костин 89′
5 Сандро Цвейба
27 Валерий Сарамутин 79′
32 Артем Кулишев 85′
2 Алексей Житников
84 Олег Власов 74′
11 Максим Рогов
90 Иван Соловьев 59′
10 Максим Барсов 90+3′
13 Александр Коротаев 67′ 60′
18 Михаил Козлов
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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