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ЗЕ ЛУИШ — СИЛЬНЕЙШИЙ ФОРВАРД «СПАРТАКА» ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ

— «Спартак» в прошлом туре добился первой победы в новом чемпионате. Какие у вас остались впечатления от матча с «Краснодаром»?

— В последние два-три года встречи этих команд — что-то особенное, они всегда собирают полные стадионы. «Краснодар» сейчас воспринимается как железный участник Лиги Европы и клуб, претендующий на самые высокие места в РФПЛ. Галицкий за 10 лет создал систему, которая начинает давать результат. Важно, что есть свои воспитанники — юный нападающий Сулейманов недавно забил в еврокубке. А в прошлый понедельник футбол получился качественным — быстрым, без центра поля.

— Опасались, что после неудачного старта красно-белые могут повалиться?

— Нет. Наоборот, возникали вопросы, как справятся «быки» без своей привычной атаки со Смоловым и Лаборде. Но Вандерсон Масиэл приятно удивил — бразилец может стать открытием чемпионата.

— Как относитесь к разговорам на тему «Смолов в «Спартаке»?

— Как к слухам. В «Спартак» многих отправляют.

— Но Смолов лучше Луиза Адриану или Зе Луиша?

— Могу вам сказать, что по всем параметрам сильнейший форвард в «Спартаке» — Зе Луиш. Другое дело, что его еще нужно обучать. Кабо-Верде — не самый сильный футбольный край. Но Зе нормально усваивает все, а если брать физические данные, то такого нападающего я еще не видел.

— Но он не забивает девять месяцев.

— Зато это делают другие. Зе приносит огромную пользу: держит в напряжении оборону, выигрывает все вверху. И любой штрафной тут же дает преимущество «Спартаку». Один навес — и Зе может забить. Мы много работали над «стандартами», он много мячей колотил. Впрочем, девять месяцев — срок действительно большой.

— Вы правда считаете африканца сильнее Луиза Адриану?

— Говорю о данных: скорости и «физике». Зе мог бы играть в Европе, если бы захотел. Другое дело, что его надо подгонять — парень иногда ленится. Некоторые клубы, насколько мне известно, не хотели брать Зе Луиша именно из-за этого.

ГЛУШАКОВ — НЕДОУЧКА? НАВЕРНОЕ, КОСТЫЛЕВ ГОВОРИЛ НА ИСПАНСКОМ — ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

— Знаете наверняка о задаче, которую Манчини поставил паре Кокорин-Дзюба — 35 голов за сезон. Способны ли Промес и Луиз Адриану забить больше?

— Интересно понаблюдать за этим соревнованием. Главное, чтобы все обошлись без травм. На кого бы я поставил? А почему вы считаете, что, к примеру, Витинью и Чалов не могут соорудить 35 мячей?

— Когда Дзюба перестанет злиться на «Спартак» и забивать москвичам в каждом матче?

— Я в такой ситуации никогда не был, мне трудно судить. Но, видимо, душевная боль у Артема еще не утихла. От этого все и идет.

— Что происходит с Глушаковым и Комбаровым в начале сезона? Евгений Кафельников, с которым вы дружите, просто уничтожает защитника…

— У ребят просто не было отпуска. После окончания сезона поехали в сборную, потом Кубок конфедераций — и только дней пять-семь паузы. Все отдыхали, а парни работали. Понятно, что не совсем готовы. Надо Диме и Денису стиснуть зубы и начинать все заново доказывать, чтобы закрыть рты всем критикам. В «Спартаке» так всегда было: сегодня ты на коне, а завтра — под ним. Да, весеннее золото у них уже никто не отнимет, но впереди Лига чемпионов, о которой ребята мечтали.

— Переговоры по контракту влияют на действия Глушакова на поле?

— Обычно как думают: поднимите футболистам зарплату и премии, они станут выступать лучше. Но это не так. Когда человек выходит на поле, о деньгах никто не думает. Игра завораживает, ты и живешь ради нее. Уверен, и Денис во время матчей о новом договоре не думает. Просто есть небольшой спад после самого длинного и успешного сезона в карьере — много сил и эмоций ушло.

— Геннадий Костылев атаковал Глушакова, назвав его недоучкой. Что это было?

— Следует выбирать выражения. Уважаемый Геннадий Иванович, возможно, давал интервью на английском или испанском, и его не так перевели.

— Он так и сказал — «недоучка».

— Значит, точно говорил по-испански — и это просто трудности перевода.

— Понимаете, почему в паре с Боккетти в центре обороны правее выходит левоногий Джикия, а не Кутепов?

— Илье надо задать себе ряд вопросов. Была серия ошибок, что заставило тренерский штаб поменять состав. Но мы видим, что лучше не становится, моменты у ворот красно-белых постоянно возникают — и именно из центральной зоны. Илье 24 года — возраст, когда надо играть постоянно. Кутепов по характеру человек мягкий, но пора выгрызать место в составе. Нужно выступать в Лиге чемпионов, возвращаться в основу сборной.

НОЙШТЕДТЕР — НЕ УРОВЕНЬ «СПАРТАКА»

— Каррера говорит, что ждет новичков, — необходимо усиливать три-четыре позиции. Понимаете тренера?

— Конечно, впереди Лига чемпионов. В этом составе «Спартак» попробовал силы в Лиге Европы, и, увы, не получилось. А в Лиге чемпионов предстоит выступление сразу в групповом турнире — более высокие скорости, все по-другому! Так что один-два футболиста серьезного уровня действительно не помешают. Значит, надо от кого-то избавляться, иначе люди начнут деградировать. Не играл долго Леонтьев, выходит только за «Спартак-2». То же самое с Давыдовым. И мне кажется, чем быстрее Дениса отдадут, тем лучше будет для всех.

— В аренду отправить?

— Да куда угодно, хоть на Луну, главное, чтобы играл. Так получается, что ближайший соперник перед нами встречается со «Спартаком-2» — и матчей этой команды смотрю много. Денис сейчас не впечатляет. А ведь сколько надежд на него возлагалось…

— «Спартак» ведет переговоры по Нойштедтеру. Это уровень для чемпионов?

— Однозначно, нет. Однозначно! Если речь об усилении для РФПЛ — это одно, если под Лигу чемпионов — совершенно другое. Он не сильнее ни Боккетти, ни Джикия, ни Кутепова.

— «Зенит» закупился аргентинцами. Какое они произвели впечатление?

— Прошло пока только три тура, время для серьезных оценок еще не пришло. Но когда Дриусси едва приходит и сразу в одном из матчей делает результат, забивая два мяча, — это производит впечатление.

— Говорят, аргентинцы адаптируются хорошо. Вы играли с Кавенаги и Родригесом — как они привыкали к России?

— Больших проблем они точно не испытывали. Просто Кавенаги пришлось труднее — давил серьезный контракт. Наверное, это было первое большое соглашение иностранца в России, речь шла о зарплате в миллион долларов в год. Таких денег у нас никто не получал — потому он, может быть, и стушевался. А Родригес влился намного быстрее.

— Анатолий Бышовец прогнозирует: «Зенит» — чемпион. Согласны?

— Категорически против того, чтобы на кого-то после трех туров надевали медали. Еще осень впереди, еврокубки, когда надо постоянно проводить по три матча в неделю. Этот отрезок многое решит.

— Перед весенним дерби ЦСКА — «Спартак» вы угадали счет. Сейчас на кого поставите?

— Играл такие матчи, когда на арене по 70 тысяч — тут ноги сами несут вперед. Ожидаю высокую результативность. И поставлю на боевую ничью — 2:2.

СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ ЧЕРЕЗ 16 ЛЕТ. И НИКТО ТЕПЕРЬ НЕ СМОЖЕТ СМАКОВАТЬ ТУ СЕРИЮ

— С момента трагического поражения от АЕК, после которого в «Спартаке» сменился тренерский штаб, прошел ровно год. С какими чувствами вспоминаете тот матч?

— Ни с какими. Не напомнили бы вы — и не вспомнил.

— Отболело?

— Да и не болело. В футбол играют футболисты, и достучаться до всех тяжело. Искусство тренера — донести свои мысли до каждого. В тот момент мы, видимо, этого сделать не смогли.

— Время расставляет все по местам — вы и Аленичев плюс спортивный департамент клуба за год существенно почистили состав, убрав игроков среднего уровня. Чемпионский костяк сформировался именно при вас. Нет сожаления, что плодами воспользовался другой?

— Некорректно говорить про футболистов, которых в команде уже нет. Но что случилось, то случилось — и слава богу. Спустя 16 лет «Спартак» стал чемпионом, это главное. Теперь никто не сможет смаковать ту серию. Много было тех, кто любил припоминать. Такой камень с плеч упал.

— Медаль вам не предлагали?

— Нет. А какое мы имеем к этому отношение?

— Команду к тому сезону готовили вы.

— Ну Хавьер (Нойя, тренер по физподготовке. — Прим. «СЭ») забрал за всех. Он заслужил.

— Ваш «Енисей» проиграл в Тамбове со счетом 0:5. После матча Андрей Талалаев, тренер хозяев, сказал, что поквитался за разгром со счетом 0:7, когда возглавляемый Аленичевым и Титовым «Спартак» обыграл его «Волгу» в Кубке России. Что случилось в последнем туре ФНЛ?

— Если бы Андрей победил со счетом 7:0, были бы в расчете. Мы себя нормально чувствуем, произошел несчастный случай. Идем дальше. Встреч много, не стал бы заострять внимание на отдельно взятой игре. До берега плыть и плыть, у кого весла крепче, тот финиширует первым. А Талалаеву — огромный привет (смеется). Поквитаемся во втором круге, теплый прием ему обеспечен.

— Чего ждете от предстоящего в субботу матча со «Спартаком-2»?

— Для нас это очередная встреча, которую нужно выиграть. Буду рад видеть своих близких друзей, можно сказать, почти родственников — Дмитрия Гунько, Владимира Джубанова.