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4 августа 2017, 11:34 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Черевченко признан лучшим тренеров ФНЛ в июле

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко признан лучшим тренером июля ФНЛ.

Главный тренер Балтики Игорь <span class=error>Черевченко</span> признан лучшим тренером июля <span class=error>ФНЛ</span>. Увеличить
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Наставник калининградцев стал тренером месяца и по версии Футбольной национальной лиги и по версии болельщиков, сообщает официальный сайт лиги.

«Балтика» в пяти стартовых матчах (перенесённая на 1 августа встреча со «Спартаком-2» включена в этот список) потеряла всего два очка, одержав четыре победы. Три из них — в гостях, в том числе над «Оренбургом».

После пяти туров подопечные Черевченко занимают в турнирной таблице второе место.

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