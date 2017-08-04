Черевченко признан лучшим тренеров ФНЛ в июле

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Наставник калининградцев стал тренером месяца и по версии Футбольной национальной лиги и по версии болельщиков, сообщает официальный сайт лиги.



«Балтика» в пяти стартовых матчах (перенесённая на 1 августа встреча со «Спартаком-2» включена в этот список) потеряла всего два очка, одержав четыре победы. Три из них — в гостях, в том числе над «Оренбургом».

После пяти туров подопечные Черевченко занимают в турнирной таблице второе место.