Черевченко признан лучшим тренеров ФНЛ в июле
Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко признан лучшим тренером июля ФНЛ.
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Наставник калининградцев стал тренером месяца и по версии Футбольной национальной лиги и по версии болельщиков, сообщает официальный сайт лиги.
«Балтика» в пяти стартовых матчах (перенесённая на 1 августа встреча со «Спартаком-2» включена в этот список) потеряла всего два очка, одержав четыре победы. Три из них — в гостях, в том числе над «Оренбургом».
После пяти туров подопечные Черевченко занимают в турнирной таблице второе место.
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