Букмекеры верят в победу «Луча-Энергии» в домашней игре

Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.

Очередную игру Первенства ФНЛ сезона-2017/2018 проведут в эту субботу, 5 августа, футболисты «Луча-Энергии». В домашнем матче 6-го тура желто-синие померятся силами с «дебютантом» лиги питерским «Динамо». Букмекеры фаворитом в этом поединке считают «желто-синих», коэффициент на победу хозяев составляет примерно 1 к 2,5, а на победу гостей — 1 к 3,1, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу футбольного коллектива.

В турнирной таблице «Луч-Энергия» занимает 19 место и имеет в своем активе четыре очка, уступая по дополнительным показателям волгоградскому «Ротору», питерскому «Зениту-2» и новосибирской «Сибири». «Динамо СПб» в 5-ти проведенных матчах заработало 10 очков и замыкает квартет сильнейших команд ФНЛ.

Обслуживать предстоящую встречу будет судейская бригада во главе с 30-летним воронежским арбитром Владимиром Москалевым, который уже 4 раза судил матча с участием нашей команды. Два из них «желто-синие» выиграли, один проиграли и в одном добились ничьей.

В нынешнем составе «Луча-Энергии» есть два футболиста, которые ранее выступали за питерский клуб — Кирилл Марущак и Андрей Мязин. Причем, последний, будучи игроком «Луча-Энергии» в сезоне-2014/2015, забил в ворота своей бывшей команды два гола: на выезде и дома. Хочется верить, что в предстоящей игре Андрей продолжит эту традицию. Что касается нынешнего состава «Динамо СПб», то там бывших «Луча» трое: это Денис Книга, Олег Бабенков и Михаил Козлов.

В первом дивизионе российского футбола «Луч-Энергия» и «Динамо СПб» провели шесть официальных матчей: в 4-ех из них победу праздновали «тигры», одна игра завершилась вничью и одну выиграли динамовцы. Разница мячей — 8:3 в пользу «Луча».