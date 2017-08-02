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2 августа 2017, 16:31 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Лазарет «Шинника» пустеет

На следующий день после матча с владивостокским «Лучом-Энергией» у игроков «Шинника» были восстановительные мероприятия. Во вторник тренировку провели футболисты, не имевшие в последних турах большой игровой практики.

Сегодня команда собирается на своей загородной учебно-тренировочной базе «Белкино» в полном составе. В среду и четверг «Шинник» проведет здесь две тренировки, также запланировано теоретическое занятие.

Пустеет лазарет команды. Андрей Лях и Никита Безлихотнов уже принимали участие в матче с «Лучом-Энергией», Максим Жестоков, Дмитрий Чистяков и Эдуард Булия приступают к тренировкам в общей группе.

Днем 4 августа команда на клубном автобусе отправится в город Дзержинск на очередную игру ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ. Игра с нижегородским «Олимпийцем» пройдет в субботу 5 августа в 16:00 на стадионе «Химик».

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