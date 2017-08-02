Лазарет «Шинника» пустеет
На следующий день после матча с владивостокским «Лучом-Энергией» у игроков «Шинника» были восстановительные мероприятия. Во вторник тренировку провели футболисты, не имевшие в последних турах большой игровой практики.
Сегодня команда собирается на своей загородной
Пустеет лазарет команды. Андрей Лях и Никита Безлихотнов уже принимали участие в матче с «Лучом-Энергией», Максим Жестоков, Дмитрий Чистяков и Эдуард Булия приступают к тренировкам в общей группе.
Днем 4 августа команда на клубном автобусе отправится в город Дзержинск на очередную игру
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