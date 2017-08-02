Лазарет «Шинника» пустеет

Сегодня команда собирается на своей загородной учебно-тренировочной базе «Белкино» в полном составе. В среду и четверг «Шинник» проведет здесь две тренировки, также запланировано теоретическое занятие.

Пустеет лазарет команды. Андрей Лях и Никита Безлихотнов уже принимали участие в матче с «Лучом-Энергией», Максим Жестоков, Дмитрий Чистяков и Эдуард Булия приступают к тренировкам в общей группе.