Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30565923/
2 августа 2017, 16:30 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Главный тренер ФК «Кубань» Калешин дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча главного тренера «Кубани» Евгения Калешина за оскорбление судьи во время матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с санкт-петербургским «Динамо». Об этом сообщил на пресс-конференции глава КДК Артур Григорьянц.

Встреча прошла 30 июля и завершилась со счетом 2:2.

«Калешин в конце матча оскорбил бригаду судей нецензурным выражением. Он дисквалифицирован на два матча ФНЛ и оштрафован на 20 тысяч рублей», — сообщил Григорьянц.

«Также игрок “Кубани” Сергей Бендзь после удаления за две желтые карточки на 83-й минуте ударом ноги разбил дверь в раздевалке “Кубани”. За неспортивное поведение он оштрафован на 10 тысяч рублей», — также сообщил глава КДК.

Кубань
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости

Ефимова снялась с этапа Кубка мира по плаванию в Москве из-за проблем со здоровьем

Аккредитованные журналисты могут не скрывать принадлежность к РФ на ЧМ по легкой атлетике

"Барселона" объявила о желании Неймара покинуть клуб

Ефимова снялась с этапа Кубка мира по плаванию в Москве из-за проблем со здоровьем

Аккредитованные журналисты могут не скрывать принадлежность к РФ на ЧМ по легкой атлетике