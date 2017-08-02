Главный тренер ФК «Кубань» Калешин дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи

Встреча прошла 30 июля и завершилась со счетом 2:2.

«Калешин в конце матча оскорбил бригаду судей нецензурным выражением. Он дисквалифицирован на два матча ФНЛ и оштрафован на 20 тысяч рублей», — сообщил Григорьянц.

«Также игрок “Кубани” Сергей Бендзь после удаления за две желтые карточки на 83-й минуте ударом ноги разбил дверь в раздевалке “Кубани”. За неспортивное поведение он оштрафован на 10 тысяч рублей», — также сообщил глава КДК.