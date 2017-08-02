Главный тренер ФК «Кубань» Калешин дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча главного тренера «Кубани» Евгения Калешина за оскорбление судьи во время матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с санкт-петербургским «Динамо». Об этом сообщил на пресс-конференции глава КДК Артур Григорьянц.
Встреча прошла 30 июля и завершилась со счетом 2:2.
«Калешин в конце матча оскорбил бригаду судей нецензурным выражением. Он дисквалифицирован на два матча ФНЛ и оштрафован на 20 тысяч рублей», — сообщил Григорьянц.
«Также игрок “Кубани” Сергей Бендзь после удаления за две желтые карточки на 83-й минуте ударом ноги разбил дверь в раздевалке “Кубани”. За неспортивное поведение он оштрафован на 10 тысяч рублей», — также сообщил глава КДК.
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