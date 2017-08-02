Сергей Корниленко: Все, что связано с Самарой, — мое и родное. Надеюсь, проведу еще хотя бы сто матчей, тогда все будет хорошо
Белорусский форвард «Крыльев Советов» (Россия, Д2) Сергей Корниленко, который провел 150 матчей за самарский клуб, рассказал о любви к этому российскому городу.
Эмоции положительные. 150 — достаточно много. Шесть лет я нахожусь здесь. Это моя команда, команда номер один. И город я уже полюбил, привык. Все, что связано с Самарой, — мое и родное. Надеюсь, будет еще хотя бы соточка, тогда все будет хорошо.
Какой из 150 матчей самый запоминающийся?
Наверное, с московским «Динамо». Был дождь, поле залило водой. Мы выиграли 1:0, важная была победа, — цитирует Корниленко
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