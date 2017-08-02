Эмоции положительные. 150 — достаточно много. Шесть лет я нахожусь здесь. Это моя команда, команда номер один. И город я уже полюбил, привык. Все, что связано с Самарой, — мое и родное. Надеюсь, будет еще хотя бы соточка, тогда все будет хорошо.

Какой из 150 матчей самый запоминающийся?