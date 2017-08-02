Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30565279/
2 августа 2017, 15:44 | Футбол: Первый дивизион | Прессбол

Сергей Корниленко: Все, что связано с Самарой, — мое и родное. Надеюсь, проведу еще хотя бы сто матчей, тогда все будет хорошо

Белорусский форвард «Крыльев Советов» (Россия, Д2) Сергей Корниленко, который провел 150 матчей за самарский клуб, рассказал о любви к этому российскому городу.

Эмоции положительные. 150 — достаточно много. Шесть лет я нахожусь здесь. Это моя команда, команда номер один. И город я уже полюбил, привык. Все, что связано с Самарой, — мое и родное. Надеюсь, будет еще хотя бы соточка, тогда все будет хорошо.

Какой из 150 матчей самый запоминающийся?

Наверное, с московским «Динамо». Был дождь, поле залило водой. Мы выиграли 1:0, важная была победа, — цитирует Корниленко пресс-служба «Крыльев».

Крылья Советов
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Сергей Корниленко провел 150-й матч в форме «Крыльев Советов» и получил памятную футболку

Сергей Корниленко провел 150-й матч в форме «Крыльев Советов» и получил памятную футболку

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов и заслуженный ветеран команды Валерьян Панфилов, проведший 413 игр за самарский клуб, поздравили белорусского форвард Сергея Корниленко со своеобразным юбилеем.
Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ