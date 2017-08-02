Сергей Корниленко провел 150-й матч в форме «Крыльев Советов» и получил памятную футболку
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов и заслуженный ветеран команды Валерьян Панфилов, проведший 413 игр за самарский клуб, поздравили белорусского форвард Сергея Корниленко со своеобразным юбилеем.
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Поединок 4-го тура ФНЛ с «Томью» стал для нападающего 150-м в составе «Крыльев». По этому поводу белорусу была вручена памятная футболка.
|26.07.2017 18:00
|Зрители 6531
|основной раунд: 4-й тур
|Металлург
|Крылья Советов
|0:1
|Томь
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Андрей Тихонов
|Валерий Петраков
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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