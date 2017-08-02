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2 августа 2017, 15:26 | Футбол: Первый дивизион | Прессбол

Сергей Корниленко провел 150-й матч в форме «Крыльев Советов» и получил памятную футболку

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов и заслуженный ветеран команды Валерьян Панфилов, проведший 413 игр за самарский клуб, поздравили белорусского форвард Сергея Корниленко со своеобразным юбилеем.

Главный тренер Крыльев Советов Андрей Тихонов и заслуженный ветеран команды Валерьян <span class=error>Панфилов</span> проведший 413 игр за самарский клуб поздравили белорусского форвард Сергея Корниленко со своеобразным юбилеем. Увеличить
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Поединок 4-го тура ФНЛ с «Томью» стал для нападающего 150-м в составе «Крыльев». По этому поводу белорусу была вручена памятная футболка.

26.07.2017 18:00 Зрители 6531 основной раунд: 4-й тур Металлург
Крылья Советов 0:1 Томь
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Андрей Тихонов Валерий Петраков
Голы
6 Анте Пульич 29′
Составы
Евгений Конюхов 14
Дмитрий Ятченко 3
Иван Таранов 4
Али Гаджибеков 5
Срджан Мияйлович 20
Олег Ланин 64
Сергей Самодин 22
90′ Азер Алиев 10
Кирилл Гоцук 24
42′ Денис Ткачук 31
Сергей Корниленко 8
64′ Святослав Георгиевский 77
Данил Кленкин 27
45′ Павел Голышев 7
Георгий Зотов 15
42 Александр Мелихов
2 Андрей Иванов
6 Анте Пульич
33 Ярослав Олейник
93 Эдвинас Гирдвайнис
20 Роман Войдель
88 Алексей Герасимов
10 Анзор Саная
11 Павел Деобальд 76′
7 Дмитрий Сасин
31 Антон Макурин 78′
8 Даниил Большунов
9 Александр Соболев 89′
98 Никита Гвинейский
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Сергей Корниленко: Все, что связано с Самарой, — мое и родное. Надеюсь, проведу еще хотя бы сто матчей, тогда все будет хорошо

Белорусский форвард «Крыльев Советов» (Россия, Д2) Сергей Корниленко, который провел 150 матчей за самарский клуб, рассказал о любви к этому российскому городу.
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