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2 августа 2017, 15:09 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Талисман «Енисея» прыгнул в фонтан в честь Дня ВДВ

Маскот «Енисея» по имени Лев прыгнул в фонтан в честь дня Воздушно-десантных войск, который сегодня, 2 августа, отмечается в России.

Отметим, что ранее отметился неординарным поступком и другой клубный талисман — маскот «Урала» по имени Шмель, который прыгнул с парашютом. Талисман выпрыгнул из самолета с высоты 2000 метров. В костюме талисмана находился мастер спорта по классическому парашютизму Александр Новосёлов.

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