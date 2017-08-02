Талисман «Енисея» прыгнул в фонтан в честь Дня ВДВ

Отметим, что ранее отметился неординарным поступком и другой клубный талисман — маскот «Урала» по имени Шмель, который прыгнул с парашютом. Талисман выпрыгнул из самолета с высоты 2000 метров. В костюме талисмана находился мастер спорта по классическому парашютизму Александр Новосёлов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В честь дня ВДВ талисман "Енисея" совершил свой первый прыжок в фонтан! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B0%D0%92%D0%94%D0%92?src=hash">#ЗаВДВ</a> <a href="https://t.co/uwRTQXwE0m">pic.twitter.com/uwRTQXwE0m</a></p>— ФК «Енисей» (@FCEnisey) <a href="https://twitter.com/FCEnisey/status/892706976022528001">2 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>