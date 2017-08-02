«Тамбов» хочет арендовать у «Краснодара» лучшего снайпера молодёжного первенства

18-летний футболист в настоящее время лидирует в гонке бомбардиров молодёжного первенства России, в его активе семь голов после трёх матчей. В матче с «Тосно» Игнатьев оформил покер, а в игре со «Спартаком» сделал хет-трик.

В прошлом сезоне молодёжного первенства Игнатьев стал лучшим бомбардиром, забив 21 гол в 23 матчах.

«Тамбов» после 5 туров ФНЛ занимает в турнирной таблице 13-е место из 20 возможных.