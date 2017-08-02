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2 августа 2017, 10:14 | Футбол: Первый дивизион | АиФ Калининград

«Балтика» в гостевом матче обыграла московских спартаковцев

«Балтика» продолжила лидировать в ФОНБЕТ-Первенстве России.

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«Балтика» в гостевом матче обыграла московских спартаковцев. Игру между «Спартаком-2» и калининградцами увидели ведущие тренеры страны.

«На протяжении всего матча балтийцам удалось поддерживать достаточно высокий игровой темп, регулярно создавать напряжение у ворот соперника и, как следствие, добиться очередной победы — третьей подряд», — рассказали в пресс-службе клуба.

Первый мяч влетел в ворота спартаковцев на 60-й минуте матча: многоходовку венчали прекрасная фланговая передача Виталия Каленковича и точный удар головой Александра Касьяна.

Отметим, что на стадион посмотреть поединок ФНЛ пришли наставник национальной сборной страны Станислав Черчесов, главный тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера, известные футболисты Виталий Денисов и Павел Погребняк.
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