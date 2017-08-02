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2 августа 2017, 4:55 | Футбол: Первый дивизион | PrimaMedia.ru

Два балканских легионера пополнили состав ФК «Луч-Энергия»

Футболисты укрепят защитную линию.

Владивосток, 2 августа, PrimaMedia.

Черногорский 27-летний защитник Деян Больевич и 26-летний экс-представитель молодежной сборной Словакии Оливер Празновски, который также действует на поле в качестве игрока оборонительной линии, присоединились к «Лучу-Энергии», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу футбольного коллектива.

Последним клубом Больевича был мальтийский «Хибернианс». Ранее игрок помимо черногорских команд выступал за сербские «Чукарички», «Нови Пазар», «Вождовац», а также в Узбекистане за «Насаф».

Оливер Празновски перешел в «Луч-Энергию» из польского «Катовице». Он является воспитанником команды «Интер» из Братиславы. Выступал за словацкие «Жилину», «Ружомберок» и «Римавска-Собота».

Оба футболиста еще несколько дней назад присоединились к штату подопечных главного тренера «желто-синих» Константина Емельянова, после чего успешно прошли медицинское обследование, и были внесены в заявку клуба.

На данный момент «желто-синие» занимают 19-ое место в первенстве ФНЛ 2017/2018, уступая по дополнительным показателям «Ротору-Волгограду», и «Зениту-2» и «Сибири».
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