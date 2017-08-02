СМИ: нападающий «Балтики» Погребняк сломал ногу
Форвард калининградской «Балтики» Кирилл Погребняк получил тяжелую травму в матче пятого тура первенства ФНЛ против «Спартака-2», сообщает официальный сайт клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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В конце первого тайма, на 45-й минуте, Погребняк столкнулся с вратарем «Спартака-2» и упал на газон. Игрока увезли с поля на машине «Скорой помощи».
По данным «Газеты.ру», у нападающего калининградского клуба диагностирован перелом ноги.
Напомним, «Балтика» на выезде обыграла «Спартак-2» со счетом 2:0, что позволило калининградцам подняться на второе место в турнирной таблице.
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