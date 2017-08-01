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1 августа 2017, 22:09 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Лепсая: «Спартак-2» не создал «Балтике» больших проблем в матче ФНЛ

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Футболисты московского «Спартака-2» в матче пятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не смогли создать калининградской «Балтике» проблем. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая.

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Во вторник калининградский клуб в гостях в матче 5-го тура ФНЛ обыграл московский «Спартак-2» со счетом 2:0.

«Я считаю, что мы контролировали ход встречи, где-то, может быть, в какой-то момент отдали инициативу, действовали на контратаках. В принципе, больших проблем “Спартак-2” нам не создал, мы даже упустили еще один-два хороших момента, но игрой и результатом довольны. У нас хорошая команда, боевитая, все стараются, отдаются полностью на поле. Не хочется сглазить, но пока все идет нормально», — отметил Лепсая.

По словам собеседника агентства, клуб может сделать несколько приобретений в связи с травмами нескольких футболистов. «Мы должны разобраться, насколько выбыли ребята — Погребняк, выбывший, видимо, надолго, и [Арсений] Логашов, который тоже был заменен из-за травмы. Поэтому будем смотреть, может быть и нужно будет добавить кого-то. Мы всегда ищем усиление только среди свободных агентов», — рассказал гендиректор клуба.

В турнирной таблице «Балтика» занимает второе место, набрав 13 очков, столько же в активе астраханского «Волгаря». «Спартак-2» с семью баллами расположился на десятом месте. В следующем туре калининградская команда 5 августа в гостях сыграет с курским «Авангардом».

1.08.2017 17:00 Зрители 542 основной раунд: 5-й тур Спартак (4-е поле)
Спартак-2 0:2 Балтика
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Гунько Игорь Черевченко
Голы
7 Александр Касьян 60′
77 Дмитрий Скопинцев 75′
Составы
Владислав Терешкин 95
Георгий Тигиев 17
Александр Лихачев 44
Артем Мамин 46
Игорь Леонтьев 20
Артем Самсонов 21
48′ Джуниор Фэшн Сакала 60
Александр Руденко 79
76′ Шамсиддин Шанбиев 63
Николай Рассказов 92
41′ 56′ Идриса Сиди Самбу 49
Сильванус Нимели 66
62′ 80′ Денис Давыдов 69
Александр Ломовицкий 27
32 Евгений Помазан
40 Никита Тимошин
79 Иван Черенчиков
93 Виталий Каленкович 83′
77 Дмитрий Скопинцев
91 Виктор Свежов 48′
19 Сенин Себаи 41′
15 Арсений Логашов 52′
13 Павел Степанец
2 Александр Шешуков 88′
8 Артемий Малеев
10 Алишер Джалилов 78′
21 Кирилл Родионов
14 Кирилл Погребняк 45′
7 Александр Касьян 61′
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

Лепсая: «Балтика» хотела бы сыграть в матче-открытии нового стадиона «Калининград»

Лепсая: «Балтика» хотела бы сыграть в матче-открытии нового стадиона «Калининград»

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» с удовольствием сыграет в матче-открытии стадиона «Калининград» если будет принято соответствующее решение. Об этом ТАСС сообщил гендиректор калининградского клуба Тимур Лепсая.
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