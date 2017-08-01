Побегалов установил рекорд по количеству матчей в качестве наставника «Шинника»

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Главным тренером «Шинника» Побегалов был в 1999 году (с приставкой «и.о.»), в 2000—2004 годах и в 2010—2011-м. Нынешний этап работы начался 20 декабря 2012 года. Статистика выступлений «Шинника» под руководством 61-летнего специалиста: 347 игр, 145 побед, 106 ничьих, 96 поражений, разность мячей — 448−342.



«Поздравляем Александра Михайловича с этим достижением и желаем новых успехов на тренерской работе во благо ярославского футбола», — говорится в сообщении клуба.