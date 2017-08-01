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1 августа 2017, 20:49 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Лепсая: «Балтика» хотела бы сыграть в матче-открытии нового стадиона «Калининград»

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» с удовольствием сыграет в матче-открытии стадиона «Калининград» если будет принято соответствующее решение. Об этом ТАСС сообщил гендиректор калининградского клуба Тимур Лепсая.

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Во вторник находящийся в Калининграде с инспекционным визитом вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что стадион, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года, может открыться матчем ФНЛ с участием «Балтики».

«Нам бы хотелось сыграть, а дальше как будет, к сожалению или к счастью, не нам решать. Скажут сыграть — мы с удовольствием сыграем», — заявил Лепсая.

В турнирной таблице ФНЛ «Балтика» с 13 очками занимает второе место.

Стадион к ЧМ-2018 в Калининграде строится на острове Октябрьский, вместимость арены — 35 тысяч мест. Генеральным подрядчиком строительства является компания «Крокус Интернешнл», сумма госконтракта — 17 млрд 362 млн рублей. Арена будет сдана до конца текущего года. Стадион примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.

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