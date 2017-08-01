Черевченко: Нападающий «Балтики» Погребняк сломал ногу в матче со «Спартаком-2»

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Во вторник «Балтика» в гостях обыграла «Спартак-2» со счетом 2:0. На 45-й минуте матча Погребняк получил травму правой ноги в столкновении с вратарем соперника Владиславом Терешкиным. Врачи наложили форварду шину, после чего он покинул стадион в машине скорой помощи.

«Победа соперника заслуженная, при всем при этом огорчает травма Кирилла Погребняка, у него сложный перелом. Некоторым специалистам не нравится наша игра, пусть тогда на свои игры посмотрят, как их команды играют», — заявил Черевченко.

«Желаем скорейшего выздоровления Кириллу Погребняку, который получил тяжелую травму. В целом получились два разных тайма. В первом мы владели преимуществом, контролировали мяч, хоть и не создали много моментов, но имели много подходов. Во втором отрезке игры слабо сыграли в линии атаки и не смогли противостоять габаритным форвардам “Балтики”, что сыграло ключевую роль», — рассказал, в свою очередь, главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько.

В турнирной таблице «Балтика» занимает второе место, набрав 13 очков, столько же в активе астраханского «Волгаря». «Спартак-2» с семью баллами расположился на десятом месте.