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1 августа 2017, 20:00 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Черевченко: Нападающий «Балтики» Погребняк сломал ногу в матче со «Спартаком-2»

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Нападающий калининградской «Балтики» Кирилл Погребняк получил перелом правой ноги в матче 5-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с московским «Спартаком-2». Об этом на послематчевой пресс- конференции сообщил главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко.

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Во вторник «Балтика» в гостях обыграла «Спартак-2» со счетом 2:0. На 45-й минуте матча Погребняк получил травму правой ноги в столкновении с вратарем соперника Владиславом Терешкиным. Врачи наложили форварду шину, после чего он покинул стадион в машине скорой помощи.

«Победа соперника заслуженная, при всем при этом огорчает травма Кирилла Погребняка, у него сложный перелом. Некоторым специалистам не нравится наша игра, пусть тогда на свои игры посмотрят, как их команды играют», — заявил Черевченко.

«Желаем скорейшего выздоровления Кириллу Погребняку, который получил тяжелую травму. В целом получились два разных тайма. В первом мы владели преимуществом, контролировали мяч, хоть и не создали много моментов, но имели много подходов. Во втором отрезке игры слабо сыграли в линии атаки и не смогли противостоять габаритным форвардам “Балтики”, что сыграло ключевую роль», — рассказал, в свою очередь, главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько.

В турнирной таблице «Балтика» занимает второе место, набрав 13 очков, столько же в активе астраханского «Волгаря». «Спартак-2» с семью баллами расположился на десятом месте.

1.08.2017 17:00 Зрители 542 основной раунд: 5-й тур Спартак (4-е поле)
Спартак-2 0:2 Балтика
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Гунько Игорь Черевченко
Голы
7 Александр Касьян 60′
77 Дмитрий Скопинцев 75′
Составы
Владислав Терешкин 95
Георгий Тигиев 17
Александр Лихачев 44
Артем Мамин 46
Игорь Леонтьев 20
Артем Самсонов 21
48′ Джуниор Фэшн Сакала 60
Александр Руденко 79
76′ Шамсиддин Шанбиев 63
Николай Рассказов 92
41′ 56′ Идриса Сиди Самбу 49
Сильванус Нимели 66
62′ 80′ Денис Давыдов 69
Александр Ломовицкий 27
32 Евгений Помазан
40 Никита Тимошин
79 Иван Черенчиков
93 Виталий Каленкович 83′
77 Дмитрий Скопинцев
91 Виктор Свежов 48′
19 Сенин Себаи 41′
15 Арсений Логашов 52′
13 Павел Степанец
2 Александр Шешуков 88′
8 Артемий Малеев
10 Алишер Джалилов 78′
21 Кирилл Родионов
14 Кирилл Погребняк 45′
7 Александр Касьян 61′
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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