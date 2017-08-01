«Балтика» в гостях обыграла «Спартак-2»
В матче 5-го тура первенства Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» в Москве одержала победу над «Спартаком-2» со счётом 2:0.
Оба мяча были забиты во втором тайме — на 60-й минуте Александр Касьян вывел «Балтику» вперёд, а на 76-й окончательный результат установил Дмитрий Скопинцев.
«Балтика» благодаря этой победе с 13 очками в активе делит с «Волгарём» лидерство в таблице. «Спартак-2», имеющий 7 очков, занимает 10-е место.
|1.08.2017 17:00
|Зрители 542
|основной раунд: 5-й тур
|Спартак (4-е поле)
Главные тренеры
|Дмитрий Гунько
|Игорь Черевченко
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter