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1 августа 2017, 19:21 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Балтика» в гостях обыграла «Спартак-2»

В матче 5-го тура первенства Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» в Москве одержала победу над «Спартаком-2» со счётом 2:0.

Оба мяча были забиты во втором тайме — на 60-й минуте Александр Касьян вывел «Балтику» вперёд, а на 76-й окончательный результат установил Дмитрий Скопинцев.

«Балтика» благодаря этой победе с 13 очками в активе делит с «Волгарём» лидерство в таблице. «Спартак-2», имеющий 7 очков, занимает 10-е место.

1.08.2017 17:00 Зрители 542 основной раунд: 5-й тур Спартак (4-е поле)
Спартак-2 0:2 Балтика
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Гунько Игорь Черевченко
Голы
7 Александр Касьян 60′
77 Дмитрий Скопинцев 75′
Составы
Владислав Терешкин 95
Георгий Тигиев 17
Александр Лихачев 44
Артем Мамин 46
Игорь Леонтьев 20
Артем Самсонов 21
48′ Джуниор Фэшн Сакала 60
Александр Руденко 79
76′ Шамсиддин Шанбиев 63
Николай Рассказов 92
41′ 56′ Идриса Сиди Самбу 49
Сильванус Нимели 66
62′ 80′ Денис Давыдов 69
Александр Ломовицкий 27
32 Евгений Помазан
40 Никита Тимошин
79 Иван Черенчиков
93 Виталий Каленкович 83′
77 Дмитрий Скопинцев
91 Виктор Свежов 48′
19 Сенин Себаи 41′
15 Арсений Логашов 52′
13 Павел Степанец
2 Александр Шешуков 88′
8 Артемий Малеев
10 Алишер Джалилов 78′
21 Кирилл Родионов
14 Кирилл Погребняк 45′
7 Александр Касьян 61′
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Нападающий калининградской «Балтики» Кирилл Погребняк получил перелом правой ноги в матче 5-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с московским «Спартаком-2». Об этом на послематчевой пресс- конференции сообщил главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко.
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