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1 августа 2017, 18:17 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Дмитрий Аленичев: В ФНЛ все матчи непредсказуемы

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев отметил, что за последние годы общий уровень ФНЛ стал выше, информируют «Городские новости». Специалист подчеркнул, что команда ведет переговоры с потенциальными новичками.

Главный тренер Енисея Дмитрий <span class=error>Аленичев</span> отметил что за последние годы общий уровень <span class=error>ФНЛ</span> стал выше. Увеличить
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— Согласны с тем, что по сравнению с сезоном, когда вы тренировали в ФНЛ тульский «Арсенал», общий уровень турнира заметно вырос? Появилось больше команд, ставящих перед собой задачу выйти в элиту, подтянулись и аутсайдеры, каждый может выиграть у каждого.

— Согласен. Все игры непредсказуемы. Если команда на бумаге фаворит, это совсем не значит, что она выиграет в отдельно взятом матче. Чего стоит вчерашняя победа «Томи» над «Крыльями Советов».

— У «Енисея» очень много травм, фактически вылет любого защитника может обернуться катастрофой, поскольку никакой замены нет. Планируется ли какое-либо усиление в ближайшее время именно в обороне?

— Конкретных имен называть не буду. Но есть один кандидат, ведем переговоры. Это опытный мастеровитый игрок. Он сможет усилить наш центр защиты.

— Схема, по которой сейчас действует «Енисей», основополагающая или возможны изменения тактики?

— Мы последние встречи провели с четырьмя защитниками и одним нападающим, но многое зависит от конкретного соперника. Мы смотрим, анализируем. В каких-то матчах, возможно, будем схему менять.

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Новости Первого дивизиона

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