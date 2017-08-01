Дмитрий Аленичев: В ФНЛ все матчи непредсказуемы
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев отметил, что за последние годы общий уровень ФНЛ стал выше, информируют «Городские новости». Специалист подчеркнул, что команда ведет переговоры с потенциальными новичками.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Согласны с тем, что по сравнению с сезоном, когда вы тренировали в ФНЛ тульский «Арсенал», общий уровень турнира заметно вырос? Появилось больше команд, ставящих перед собой задачу выйти в элиту, подтянулись и аутсайдеры, каждый может выиграть у каждого.
— Согласен. Все игры непредсказуемы. Если команда на бумаге фаворит, это совсем не значит, что она выиграет в отдельно взятом матче. Чего стоит вчерашняя победа «Томи» над «Крыльями Советов».
— У «Енисея» очень много травм, фактически вылет любого защитника может обернуться катастрофой, поскольку никакой замены нет. Планируется ли
— Конкретных имен называть не буду. Но есть один кандидат, ведем переговоры. Это опытный мастеровитый игрок. Он сможет усилить наш центр защиты.
— Схема, по которой сейчас действует «Енисей», основополагающая или возможны изменения тактики?
— Мы последние встречи провели с четырьмя защитниками и одним нападающим, но многое зависит от конкретного соперника. Мы смотрим, анализируем. В
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