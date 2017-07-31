Футболисты «Шинника» сыграли в футбол в исправительной колонии

В спортивных состязаниях встретились 6 команд, которые представили Ярославль (ФКУ ИК-1 и ФКУ ИК-8), Рыбинск (ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-12, ФКЛПУ СПБ) и Углич (ФКУ ИК-3). Каждая команда состояла из осуждённых, которые стали победителями Спартакиады, проведённой ранее в учреждениях пенитенциарного ведомства региона.

В состав футбольной команды вошли осуждённые, зарекомендовавшие себя с положительной стороны, не имеющие дисциплинарных взысканий, активно участвующие в спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятиях.



«Считаю, что идея проведения подобного рода соревнования очень хорошая. Считаю эту традицию нужно поддерживать. Подобные мероприятия оказывают профилактический и воспитательный эффект, помогая осуждённым встать на путь исправления, пропагандируют здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек», — цитирует Малышева сайт УФСИН России по Ярославской области.