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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30539723/
31 июля 2017, 11:50 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Футболисты «Шинника» сыграли в футбол в исправительной колонии

Футболисты «Шинника» Александр Малышев и Кирилл Карпов приняли участие в Спартакиаде по футболу среди осуждённых исправительных учреждений УФСИН России по Ярославской области.

В спортивных состязаниях встретились 6 команд, которые представили Ярославль (ФКУ ИК-1 и ФКУ ИК-8), Рыбинск (ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-12, ФКЛПУ СПБ) и Углич (ФКУ ИК-3). Каждая команда состояла из осуждённых, которые стали победителями Спартакиады, проведённой ранее в учреждениях пенитенциарного ведомства региона.

В состав футбольной команды вошли осуждённые, зарекомендовавшие себя с положительной стороны, не имеющие дисциплинарных взысканий, активно участвующие в спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятиях.

«Считаю, что идея проведения подобного рода соревнования очень хорошая. Считаю эту традицию нужно поддерживать. Подобные мероприятия оказывают профилактический и воспитательный эффект, помогая осуждённым встать на путь исправления, пропагандируют здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек», — цитирует Малышева сайт УФСИН России по Ярославской области.

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