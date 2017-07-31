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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30539541/
31 июля 2017, 11:30 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Борисов рассудит «Тюмень» и «Кубань»

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 6-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, которые пройдут 5 августа.

Назначены судьи инспекторы и делегаты на матчи 6-го тура <nobr>ФОНБЕТ-Первенства</nobr> России по футболу которые пройдут 5 августа. Увеличить
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Луч-Энергия — Динамо СПб: Владимир Москалев (Воронеж) — Максим Степанов (Томск), Александр Журба (Барнаул); инспектор — Сергей Андреев (Новосибирск); делегат — Вадим Ильин (Москва).

Олимпиец — Шинник: Игорь Панин (Дмитров) — Дмитрий Тарасов (Тамбов), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор — Игорь Захаров (Москва); делегат — Роберт Антонян (Москва).

Крылья Советов — Волгарь: Павел Шадыханов (Москва) — Артур Зайнагутдинов (Уфа), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург); делегат — Алексей Алексеев (Санкт-Петербург).

Томь — Химки: Юрий Апонасенко (Москва) — Иван Бирюлин (Ярославль), Сергей Ядров (Калининград); инспектор — Юрий Князев (Курск); делегат — Сергей Бондарь (Москва).

Спартак-2 — Енисей: Лаша Верулидзе (Владикавказ) — Александр Шимарыгин (Ленинградская область), Павел Новиков (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Талагаев (Мытищи); делегат — Вячеслав Трусов (Москва).

Зенит-2- Тамбов: Артем Чистяков (Азов) — Адлан Хатуев (Грозный), Андрей Образко (Ставрополь); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва); делегат — Игорь Крапивко (Москва).

Факел — Оренбург: Дмитрий Недвижай (Ставрополь) — Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону); инспектор — Андрей Иванов (Кострома); делегат — Александр Коротченко (Салават).

Ротор-Волгоград — Сибирь: Станислав Васильев (Ижевск) — Денис Березнов (Москва), Дмитрий Серебряков (Москва); инспектор — Олег Лонский (Смоленск); делегат — Виктор Кукла (Санкт-Петербург).

Тюмень — Кубань: Александр Борисов (Самара) — Андрей Филипкин (Екатеринбург), Роман Лихачев (Екатеринбург); инспектор — Владимир Гамеев (Протвино); делегат — Иван Егоров (Москва).

Авангард — Балтика: Василий Казарцев (Санкт-Петербург) — Сергей Каруненко (Воронеж), Александр Чекалин (Воронеж); инспектор — Алексей Монахов (Москва); делегат — Сергей Гуторенко (Москва).

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