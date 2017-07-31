Борисов рассудит «Тюмень» и «Кубань»
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 6-го тура
ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, которые пройдут 5 августа.
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Олимпиец — Шинник: Игорь Панин (Дмитров) — Дмитрий Тарасов (Тамбов), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор — Игорь Захаров (Москва); делегат — Роберт Антонян (Москва).
Крылья Советов — Волгарь: Павел Шадыханов (Москва) — Артур Зайнагутдинов (Уфа), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург); делегат — Алексей Алексеев (Санкт-Петербург).
Томь — Химки: Юрий Апонасенко (Москва) — Иван Бирюлин (Ярославль), Сергей Ядров (Калининград); инспектор — Юрий Князев (Курск); делегат — Сергей Бондарь (Москва).
Спартак-2 — Енисей: Лаша Верулидзе (Владикавказ) — Александр Шимарыгин (Ленинградская область), Павел Новиков (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Талагаев (Мытищи); делегат — Вячеслав Трусов (Москва).
Зенит-2- Тамбов: Артем Чистяков (Азов) — Адлан Хатуев (Грозный), Андрей Образко (Ставрополь); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва); делегат — Игорь Крапивко (Москва).
Факел — Оренбург: Дмитрий Недвижай (Ставрополь) — Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону); инспектор — Андрей Иванов (Кострома); делегат — Александр Коротченко (Салават).
Тюмень — Кубань: Александр Борисов (Самара) — Андрей Филипкин (Екатеринбург), Роман Лихачев (Екатеринбург); инспектор — Владимир Гамеев (Протвино); делегат — Иван Егоров (Москва).
Авангард — Балтика: Василий Казарцев (Санкт-Петербург) — Сергей Каруненко (Воронеж), Александр Чекалин (Воронеж); инспектор — Алексей Монахов (Москва); делегат — Сергей Гуторенко (Москва).
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