Динамо СПб

Так что очный матч мог стать для этих команд во многом определяющим в том плане, по какому пути они пойдут дальше.

Стоит отметить, что «Кубань» столкнулась с весомыми кадровыми проблемами: победа над «Шинником» была добыта ценой повреждений центральных защитников Азата Байрыева и Александра Клещенко, на их позиции в Новгороде вышли Сергей Бендзь и Михаил Смирнов. Кроме того, по сравнению с последним матчем вернулись в основу краснодарцев Роман Бугаев, Денис Якуба и Никита Маляров. Любопытно, что за всю игру с «Динамо» Евгений Калешин не произвёл ни одной замены.

В первом тайме ближе к забитому мячу была «Кубань». Хотя первый шанс, претендующий на статус опасного момента, создали хозяева (на 6-й минуте по чужим воротам после передачи Кулишева пробивал Цвейба, но попал в Смирнова), далее уже чаще создавали остроту в атаке жёлто-зелёные. На 15-й минуте Лобкарёв с линии штрафной сильным ударом отправил мяч выше ворот хозяев. А на 22-й и 24-й минутах партнёры упустили шанс превратить в голы две передачи Алейника: сначала Марков на дальней штанге пробил выше створа, а чуть позже удар Обухова с линии штрафной отразил Генералов.

Как уже было сказано выше, гости выглядели предпочтительнее, но выйти вперёд в счёте им никак не удавалось. В итоге «Кубань» «ушла назад». Если на 62-й минуте Дюпин смог ногами отразить удар Песегова с линии штрафной, то вскоре ничего не смог поделать, когда Кулишев пробил по его воротам головой после подачи Песегова со штрафного (1:0).

Проигрывать в планы «Кубани» не входило, поэтому она вновь пошла вперёд. И на 70-й минуте чудо-удар в самую девятку ворот Генералова удался Алейнику после паса Малярова (1:1). Далее жёлто-зелёные обосновались на чужой половине поля в поисках уже победы и на 81-й минуте могли смело прибавлять к своей команде в онлайн-таблице 3 очка: Лобкарёв чётко реализовал выход один на один с Генераловым, воспользовавшись разрезающей передачей от Обухова (1:2).

Всё, победа «Кубани»? Нет, не тут-то было. Питерской команде получается сравнять счёт с наскока. Для начала арбитр Николай Волошин вручает вторую жёлтую Бендзю, отправляя того с поля восвояси, а затем назначает в ворота гостей пенальти, усмотрев игру Алейника рукой в своей штрафной. Кулишев с 11-метровой отметки не промахивается (2:2).

В оставшееся время парочку не ставших результативными дальних ударов нанёс недавно вышедший на замену Барсов, а на самой последней минуте матча Дюпин пошёл на угловой «Кубани» за победой. Но ведь на футболке у него номер «22»…

Итог: питерское «Динамо» и краснодарская «Кубань» делят между собой очки, впервые в новом розыгрыше ФНЛ играя вничью. В следующем туре 5 августа динамовцы отправятся в гости к «Лучу-Энергии», а «Кубань» полетит в Тюмень.

СТАТИСТИКА.

«ДИНАМО» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) — «КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) — 2:2 (0:0).

Голы: Кулишев, 63 (1:0), Алейник, 70 (1:1), Лобкарёв, 81 (1:2), Кулишев, 85 с пенальти (2:2).

«Динамо»: Генералов — 4, Бычков — 3,5, Костин — 3,5, Юрганов — 3,5, Пасько — 4, Власов — 3,5 (Рогов, 59 — 4), Песегов — 4,5, Кулишев — 5, Цвейба — 4 (Сарамутин, 76), Маркосов — 4, Коротаев — 4 (Барсов, 77 — 4).

«Кубань»: Дюпин — 4, Бугаев — 3,5, Бендзь — 3, Смирнов — 3,5, Марков — 3,5, Алейник — 4,5, Лобкарёв — 4,5, Маляров — 4, Коновалов — 3,5, Якуба — 3,5, Обухов — 4.

Судья: Николай Волошин (Смоленск) — 4.

Предупреждения: Рогов, 71 — Якуба, 57; Бендзь, 63; Алейник, 84.

Удаление: Бендзь, 83.

Удары по воротам (в створ): 11 (4) — 15 (4).

Угловые: 2 — 9.

Голевые моменты: 3−3.

Лучшие игроки матча: Кулишев — Лобкарёв.

30 июля. Новгород. Стадион «Электрон». +23 градуса, малооблачно.