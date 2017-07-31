«Динамо» СПб — «Кубань». Боевая ничья
Петербургское «Динамо» после 3-х побед на старте турнира неожиданно крупно уступило в домашнем матче прошлого тура волгоградскому «Ротору», а «Кубань» в 4-х первых матчах ФНЛ отметилась 2-мя победами и 2-мя поражениями.
Так что очный матч мог стать для этих команд во многом определяющим в том плане, по какому пути они пойдут дальше.
Стоит отметить, что «Кубань» столкнулась с весомыми кадровыми проблемами: победа над «Шинником» была добыта ценой повреждений центральных защитников Азата Байрыева и Александра Клещенко, на их позиции в Новгороде вышли Сергей Бендзь и Михаил Смирнов. Кроме того, по сравнению с последним матчем вернулись в основу краснодарцев Роман Бугаев, Денис Якуба и Никита Маляров. Любопытно, что за всю игру с «Динамо» Евгений Калешин не произвёл ни одной замены.
В первом тайме ближе к забитому мячу была «Кубань». Хотя первый шанс, претендующий на статус опасного момента, создали хозяева (на 6-й минуте по чужим воротам после передачи Кулишева пробивал Цвейба, но попал в Смирнова), далее уже чаще создавали остроту в атаке
Как уже было сказано выше, гости выглядели предпочтительнее, но выйти вперёд в счёте им никак не удавалось. В итоге «Кубань» «ушла назад». Если на 62-й минуте Дюпин смог ногами отразить удар Песегова с линии штрафной, то вскоре ничего не смог поделать, когда Кулишев пробил по его воротам головой после подачи Песегова со штрафного (1:0).
Проигрывать в планы «Кубани» не входило, поэтому она вновь пошла вперёд. И на 70-й минуте
Всё, победа «Кубани»? Нет, не
В оставшееся время парочку не ставших результативными дальних ударов нанёс недавно вышедший на замену Барсов, а на самой последней минуте матча Дюпин пошёл на угловой «Кубани» за победой. Но ведь на футболке у него номер «22»…
Итог: питерское «Динамо» и краснодарская «Кубань» делят между собой очки, впервые в новом розыгрыше ФНЛ играя вничью. В следующем туре 5 августа динамовцы отправятся в гости к «Лучу-Энергии», а «Кубань» полетит в Тюмень.
СТАТИСТИКА.
«ДИНАМО» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) — «КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) — 2:2 (0:0).
Голы: Кулишев, 63 (1:0), Алейник, 70 (1:1), Лобкарёв, 81 (1:2), Кулишев, 85 с пенальти (2:2).
«Динамо»: Генералов — 4, Бычков — 3,5, Костин — 3,5, Юрганов — 3,5, Пасько — 4, Власов — 3,5 (Рогов, 59 — 4), Песегов — 4,5, Кулишев — 5, Цвейба — 4 (Сарамутин, 76), Маркосов — 4, Коротаев — 4 (Барсов, 77 — 4).
«Кубань»: Дюпин — 4, Бугаев — 3,5, Бендзь — 3, Смирнов — 3,5, Марков — 3,5, Алейник — 4,5, Лобкарёв — 4,5, Маляров — 4, Коновалов — 3,5, Якуба — 3,5, Обухов — 4.
Судья: Николай Волошин (Смоленск) — 4.
Предупреждения: Рогов, 71 — Якуба, 57; Бендзь, 63; Алейник, 84.
Удаление: Бендзь, 83.
Удары по воротам (в створ): 11 (4) — 15 (4).
Угловые: 2 — 9.
Голевые моменты: 3−3.
Лучшие игроки матча: Кулишев — Лобкарёв.
30 июля. Новгород. Стадион «Электрон». +23 градуса, малооблачно.
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