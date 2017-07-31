Долгожданная победа «Сибири»

«Сибирь» ужасно стартовала в чемпионате, набрав всего лишь одно очко по итогам четырёх проведённых матчей. Казалось бы, клуб активно поработал на трансферном рынке, вернул в Новосибирск нескольких добротных исполнителей по меркам ФНЛ, но пока вся эта история напрочь отказывается работать. Команда Сергея Кирсанова играет в футбол очень скверного качества, а у самого главного тренера «орлов» нет понимания причин происходящего. Об этом говорят «потрясающие» по своей информативности пресс-конференции Сергея Станиславовича.

Что касается «Факела», то он тоже не хватает звёзд с неба на старте нынешнего сезона. Тем не менее, турнирное положение воронежцев на фоне «Сибири» выглядит более респектабельным. Они в предыдущем туре одержали первую победу в чемпионате, обыграв в родных стенах «Тюмень». Коллектив Павла Гусева после четырёх проведённых встреч имел в активе пять заработанных баллов и располагался на двенадцатой позиции в табели о рангах.

Новосибирцы здорово начали отчётный матч и захватили лидерство уже на 7-й минуте. Чеботару откликнулся на навес партнёра с углового и головой направил мяч в сетку ворот Фёдорова — 1:0. Быстро поведя в счёте, «орлы» не собирались ослаблять хватку. Они продолжали напрягать оборону соперника своими стремительными наступлениями. В середине тайма Дегтярёв имел отличный шанс удвоить преимущество сибиряков, однако его удар с близкого расстояния цели не достиг.

Чуть позже произошло неприятное событие для новосибирцев. В одном из жёстких стыков повреждение, несовместимое с дальнейшим продолжением встречи, получил Гладышев. Кирсанову вместо Алексея пришлось в срочном порядке бросать в бой другого Алексея — Аравина. Ранняя замена никак не повлияла в негативную сторону на действия новосибирцев. Хозяева продолжали доминировать на поле и в концовке первой сорокапятиминутки сумели ещё дважды поразить ворота Фёдорова! Сначала отличился Дегтярёв после хитроумного розыгрыша штрафного, а до разгрома дело довёл Житнев, здорово пробивший с разворота после фланговой передачи Аравина. 3:0 к перерыву. Для «Сибири» этот тайм стал однозначно лучшим в нынешнем сезоне.

Перед стартом второй половины встречи Павел Гусев сделал двойную замену, бросив в бой Мичуренкова и Арустамяна вместо Масимова и Сердюка соответственно. Главный тренер воронежцев рассчитывал на то, что данные перестановки оживят игру команды в нападении. На деле же мы этого не увидели. Да, гости чаще стали доводить свои наступления до логического завершения, однако выдающихся сэйвов в исполнении Цыгана мы не видели. Новосибирцы продолжали атаковать разнообразнее и острее. Имея комфортный запас в счёте, «орлы» не собирались останавливаться на достигнутом. У Дегтярёва и Дудолева были прекрасные шансы забить, но они ими не воспользовались.

За настойчивость команда Сергея Кирсанова была вознаграждена четвёртым забитым мячом. Разгром «Факела» довершил точный удар Житнева со «второго этажа», оформившего дубль — 4:0. Долгожданная победа «Сибири»! Теперь «орлы» имеют в своём активе четыре набранных очка. Правда, кардинально улучшить своё положение в турнирной таблице новосибирцы благодаря данной виктории не смогли. Впрочем, главный тренер сибиряков надеется, что эта победа поможет игрокам раскрепоститься. Ближайшие матчи покажут, обрела ли команда уверенность в себе, или же это была лишь единичная яркая вспышка.

«СИБИРЬ» (НОВОСИБИРСК) — «ФАКЕЛ» (ВОРОНЕЖ) — 4:0 (3:0).

Голы: Чеботару, 7 (1:0), Дегтярёв, 35 (2:0), Житнев, 44 (3:0), Житнев, 78 (4:0).

«Сибирь»: Цыган — 4, Магаль — 4, Цховребов — 4, Плопа — 4, Мищенко — 4, Чеботару — 4,5, Дудолев — 4,5 (Беляев, 77 — 3,5), Андреев — 3,5 (Азаров, 55 — 3,5), Гладышев — 3,5 (Аравин, 27 — 4), Дегтярев — 4,5, Житнев — 5 (Галыш, 81 — б/о).

«Факел»: Фёдоров — 3, Семенов — 3, Хайманов — 3, Осипенко — 2,5, Шумейко — 2,5, Масимов — 3 (Мичуренков, 46 — 3), Мануковский — 3, Амбарцумян — 3, Чхапелия — 3 (Верулидзе, 63 — 3), Лукьяновс — 3,5 (Шарифи, 80 — б/о), Сердюк — 3 (Арустамян, 46 — 3).

Судья: Антон Анопа (Благовещенск) — 4,5.

Предупреждения: Осипенко, 33. Шумейко, 79.

Удаление: нет.

Лучшие игроки матча: Житнев — Лукьяновс

30 июля. Новосибирск. Стадион «Спартак». 2300 зрителей.