Травмированного защитника ФК «Кубань» прооперировали в Краснодаре

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После матча с «Шинником» футболист пожаловался на боль в правой кисти. После осмотра Александру поставили диагноз «закрытый перелом пятой пястной кости со смещением». Операция по сопоставлению отломков прошла в плановом режиме и без осложнений в одной из лучших специализированных клиник Краснодара, сообщает пресс-служба клуба.

По словам руководителя медицинской службы футбольного клуба «Кубань» Александра Линского, спортсмену провели репозицию кости. «Операция прошла в плановом режиме, и сейчас игрок чувствует себя хорошо. Если говорить о сроках восстановления после травм подобного рода, то стоит ориентироваться на период от четырех до шести недель», — отмечает Линский.