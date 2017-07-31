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31 июля 2017, 12:27 | Футбол: Первый дивизион | ГТРК «Кубань»

Травмированного защитника ФК «Кубань» прооперировали в Краснодаре

Александр Клещенко получил травму руки в матче 4-го тура Первенства ФНЛ против «Шинника».

Александр Клещенко получил травму руки в матче 4-го тура Первенства ФНЛ против Шинника. Увеличить
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После матча с «Шинником» футболист пожаловался на боль в правой кисти. После осмотра Александру поставили диагноз «закрытый перелом пятой пястной кости со смещением». Операция по сопоставлению отломков прошла в плановом режиме и без осложнений в одной из лучших специализированных клиник Краснодара, сообщает пресс-служба клуба.

По словам руководителя медицинской службы футбольного клуба «Кубань» Александра Линского, спортсмену провели репозицию кости. «Операция прошла в плановом режиме, и сейчас игрок чувствует себя хорошо. Если говорить о сроках восстановления после травм подобного рода, то стоит ориентироваться на период от четырех до шести недель», — отмечает Линский.

Напомним, встреча ФК «Кубань» и ФК «Шинник» 26 июля завершилась победой желто-зеленых со счетом 1:0.
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