Футболисты «Енисея» проиграли «Тамбову» со счетом 0:5

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Футболисты «Енисея» разгромно проиграли «Тамбову» в 5 туре первенства ФНЛ. Матч прошел на стадионе «Спартак» в Тамбове и завершился поражением красноярцев со счетом 0:5.

Решающим стало удаление защитника «Енисея» Валерия Кичина — футболист получил две желтые карточки на 18-й и 38-й минутах. В конце первого тайма экс-игрок «Енисея» Алексей Скворцов открыл счет, а на 57-й минуте сделал дубль. Еще один бывший футболист красноярской команды Илья Кухарчук также забил два мяча — на 65-й и на 69-й минутах.

При счете 0:4 тренерский штаб «Енисея» поменял вратаря — вместо Михаила Филиппова на поле вышел Сергей Чепчугов. Однако и он не сумел уйти с поля «сухим» — на 86-й минуте пятый гол забил Абдул Гафар. После этого «Тамбов» успокоился и довел дело до уверенной победы, не позволив сопернику поразить свои ворота.

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев отметил, что игра «завершилась после удаления» и заявил о бессмысленности комментариев. Его коллега Андрей Талалаев признался, что матч получился трудным, несмотря на разгромный счет.

«Играли с хорошей командой, которая ставит серьезные задачи на этот сезон. Рад победе. Игра была трудная. Мы знали, что “Енисею” будет непросто — игра в манеже, переход с искусственного поля на натуральное, перелет. Делали ставку как раз на то, что проведем сильную концовку. Конечно, и до удаления владели мячом, создавали моменты, могли забить. После удаления была уверенность в команде, что сможем сделать дело», — отметил Талалаев.

После матча «Енисей» извинился перед болельщиками за игру. В клубе отметили, что матч получился ужасным.

Поражение стало для «Енисея» крупнейшим с 8 июля 2007 года. Тогда красноярская команда под именем «Металлург», выступая во второй лиге, проиграла омскому «Иртышу-1946» со счетом 0:5. Самое крупное поражение красноярских футболистов датировано 2002 годом, когда «Металлург» проиграл тольяттинской «Ладе» со счетом 1:11.

Напомним, матч с «Тамбовом» стал для «Енисея» первым в длительной выездной серии. Подопечным Аленичева предстоит провести еще три гостевых матча подряд: 5 августа — со «Спартаком-2» в Москве, 9 августа — с «Балтикой» в Калининграде и 13 августа — с «Авангардом» в Курске. На домашнее поле красноярцы вернутся лишь 19 августа, когда примут в манеже «Зенит-2».