«Луч-Энергия» устоял в Ярославле

На 19 минуте счет открыли хозяева. В первые минуты «Луч» допускал множество ляпов в обороне, и преимущество было полностью на стороне ярославцев.

Владивостокцы сравняли счет благодаря удару Александра Носова. После его попытки мяч, срикошетив от спины защитника, опустился в дальний угол ворот. «Луч» с 4 очками занимает 18 место в таблице ФНЛ.

Василий Кучин.