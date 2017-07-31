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31 июля 2017, 4:19 | Футбол: Первый дивизион | ДЕЙТА

«Луч-Энергия» устоял в Ярославле

Владивостокские футболисты сыграли вничью с «Шинником», сообщает ИА «Deita.ru».

На 19 минуте счет открыли хозяева. В первые минуты «Луч» допускал множество ляпов в обороне, и преимущество было полностью на стороне ярославцев.

Владивостокцы сравняли счет благодаря удару Александра Носова. После его попытки мяч, срикошетив от спины защитника, опустился в дальний угол ворот. «Луч» с 4 очками занимает 18 место в таблице ФНЛ.

Василий Кучин.
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