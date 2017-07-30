Аленичев: унижение в ФНЛ через год после АЕК
5-й тур первенства России получился ярким и богатым на события.
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Видимо, что-то случилось...
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ТАМБОВСКИЙ КОШМАР «ЕНИСЕЯ»
Вроде бы ничто не предвещало беды. После поражения в первом туре от питерского «Динамо» «Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева, выдал серию из трех побед. Обыграл в гостях «Сибирь», а в домашнем манеже — «Тюмень» и «Оренбург». И тут такое…
Встречу в Тамбове красноярцы провалили по всем статьям. Возможно, сказался переход на натуральный газон с синтетического покрытия, на котором они играют дома (да еще под крышей).
Команда Андрея Талалаева просто уничтожила гостей. Можно объяснить все удалением уже на 38-й минуте, ведь все пять мячей «Тамбов» забил в большинстве, но расстановка сил была ясна и в равных составах. Что грустно признал Аленичев, чья
— Говорит тут нечего. Игра закончилась после удаления. Да и до этого «Тамбов» превосходил нас по всем компонентам, — сказал
К слову, новое фиаско случилось почти год спустя после поражения
— Не наш день. Приносим извинения болельщикам за ужасный результат, — такое сообщение появилось вечером в Твиттере «Енисея».
ТИХОНОВ ОГОРЧИЛ «ХИМКИ»
Еще один
— Голы, которые забили — это ровно те моменты, над которыми мы работаем, — сказал Тихонов после матча. — «Химки» играют здорово, мне уже не первый год нравится эта команда. Так что очень рад. Хотя победить химчан проще, чем тех, кто всей командой встает в оборону.
НИЧЬЯ НЕДОВОЛЬНЫХ В НОВГОРОДЕ.
Настоящую битву выдали питерское «Динамо» и «Кубань». Атмосфера в матче, который прошел в Великом Новгороде на стадионе «Электрон», была наэлектризованной с первой до последней минуты. «Кубань» вела, затем отыгрывалась, а в итоге обе команды остались недовольны результатом.
— Сегодня мы должны были победить. Но
— Пропустили в глупой ситуации. Второй гол — тоже детская ошибка, — сказал наставник «Динамо» Александр Точилин.
«ТОМЬ» ВОСПРЯЛА
Стоило «Томи» получить возможность заявить новичков, как результаты пошли в гору. После трех поражений на старте сибиряки во второй раз подряд взяли три очка. К тому же проявили характер, дожав соперника в компенсированное время. Впрочем, Валерий Петраков нашел к чему придраться:
— Что мне не понравилось в первом тайме — мало разыгрывали мяч. Упрощали игру донельзя. Считаю, на гектаре поля можно
СИБИРСКАЯ НОСТАЛЬГИЯ
«Сибирь» разгромила «Факел», забив в первом тайме три мяча — один лучше другого. Примечательно, что второй гол, по сути, снявший вопросы о победителе, записал на свой счет 33-летний Дегтярев. В свое время он вместе с «орлами» выходил в
ЧТО ТВОРИТ АСТРАХАНЬ?!
«Волгарь», укомплектованный скромно даже по меркам первой лиги, продолжает побеждать и лидировать. Работа Юрия Газзаева, который находит игроков во втором дивизионе и выводит их на новый уровень, вызывает уважение.
КЕЦБАЯ ВЫДОХНУЛ
Три осечки кряду в предыдущих турах сгустили тучи над главным тренером «Оренбурга» Темури Кецбая, ведь перед командой стоит задача в кратчайшие сроки вернуться в
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