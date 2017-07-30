Аленичев: унижение в ФНЛ через год после АЕК

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ТАМБОВСКИЙ КОШМАР «ЕНИСЕЯ»

Вроде бы ничто не предвещало беды. После поражения в первом туре от питерского «Динамо» «Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева, выдал серию из трех побед. Обыграл в гостях «Сибирь», а в домашнем манеже — «Тюмень» и «Оренбург». И тут такое…

Встречу в Тамбове красноярцы провалили по всем статьям. Возможно, сказался переход на натуральный газон с синтетического покрытия, на котором они играют дома (да еще под крышей).

Команда Андрея Талалаева просто уничтожила гостей. Можно объяснить все удалением уже на 38-й минуте, ведь все пять мячей «Тамбов» забил в большинстве, но расстановка сил была ясна и в равных составах. Что грустно признал Аленичев, чья пресс-конференция продлилась буквально несколько секунд.

— Говорит тут нечего. Игра закончилась после удаления. Да и до этого «Тамбов» превосходил нас по всем компонентам, — сказал экс-главный тренер «Спартака».

К слову, новое фиаско случилось почти год спустя после поражения красно-белых от кипрского АЕК, которое привело к увольнению Аленичева. Та встреча наверняка приходит в кошмарных снах к победителю Лиги чемпионов в составе «Порту». Она состоялась на «Открытие Арене» 4 августа 2016-го. Теперь есть еще одно жуткое сочетание времени и места: 30 июля 2017-го, Тамбов.

— Не наш день. Приносим извинения болельщикам за ужасный результат, — такое сообщение появилось вечером в Твиттере «Енисея».

ТИХОНОВ ОГОРЧИЛ «ХИМКИ»

Еще один экс-спартаковец Андрей Тихонов встречает новую неделю с куда более позитивным настроем. Его «Крылья» уверенно обыграли в гостях «Химки», за которые он в свое время тоже выступал. Соперник это для самарцев удобный: они взяли три очка у подмосковного клуба в четвертый раз подряд (правда, с момента предыдущей встречи прошло уже восемь лет).

— Голы, которые забили — это ровно те моменты, над которыми мы работаем, — сказал Тихонов после матча. — «Химки» играют здорово, мне уже не первый год нравится эта команда. Так что очень рад. Хотя победить химчан проще, чем тех, кто всей командой встает в оборону.

НИЧЬЯ НЕДОВОЛЬНЫХ В НОВГОРОДЕ.

Настоящую битву выдали питерское «Динамо» и «Кубань». Атмосфера в матче, который прошел в Великом Новгороде на стадионе «Электрон», была наэлектризованной с первой до последней минуты. «Кубань» вела, затем отыгрывалась, а в итоге обе команды остались недовольны результатом.

— Сегодня мы должны были победить. Но каким-то образом не смогли это сделать, — отметил главный тренер краснодарцев Евгений Калешин.

— Пропустили в глупой ситуации. Второй гол — тоже детская ошибка, — сказал наставник «Динамо» Александр Точилин.

«ТОМЬ» ВОСПРЯЛА

Стоило «Томи» получить возможность заявить новичков, как результаты пошли в гору. После трех поражений на старте сибиряки во второй раз подряд взяли три очка. К тому же проявили характер, дожав соперника в компенсированное время. Впрочем, Валерий Петраков нашел к чему придраться:

— Что мне не понравилось в первом тайме — мало разыгрывали мяч. Упрощали игру донельзя. Считаю, на гектаре поля можно как-то встать трем защитникам и сделать правильный розыгрыш, организованную атаку. В перерыве об этом сказал, но тут уже появился брак — делали такие ошибки, что просто диву даешься.

СИБИРСКАЯ НОСТАЛЬГИЯ

«Сибирь» разгромила «Факел», забив в первом тайме три мяча — один лучше другого. Примечательно, что второй гол, по сути, снявший вопросы о победителе, записал на свой счет 33-летний Дегтярев. В свое время он вместе с «орлами» выходил в премьер-лигу, выступал в элите и в Лиге Европы, а этим летом вернулся в Новосибирск после нескольких лет в других клубах.

ЧТО ТВОРИТ АСТРАХАНЬ?!

«Волгарь», укомплектованный скромно даже по меркам первой лиги, продолжает побеждать и лидировать. Работа Юрия Газзаева, который находит игроков во втором дивизионе и выводит их на новый уровень, вызывает уважение.

КЕЦБАЯ ВЫДОХНУЛ