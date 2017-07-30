Талалаев: У нас в России есть футболисты, просто вы не умеете их готовить
Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал домашнюю победу над «Енисеем» (5:0) в матче пятого тура ФНЛ, а также рассказал о селекции своей команды.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Играли сегодня с хорошей командой, которая ставит серьёзные задачи на нынешний сезон и уже их озвучила. Мы же пока находимся в лёгком смятении. Для себя уже внутри поставили, но руководители пока чётко не формулируют. Чтобы быть последовательным, напомню об одной из задач, которая перед нами стоит и которая была озвучена, — привлечение зрителей на стадион. На сегодняшний день наша команда забила больше всех мячей в ФНЛ. Большего для того, чтобы собирался полный стадион, мы пока сделать не можем.
Я очень рад победе, потому что игра была
Перед матчем была проведена плановая ротация. Она планировалась ещё до начала чемпионата, когда стал известен календарь. Команда знала, что
Многие задавали вопросы по селекции — мол, мы не приобрели толком никого. Только в последний момент взяли Рыжкова, подписали Гафара, Кухарчук и Скворцов приехали уже к старту первенства. Это к вопросу, есть ли у нас футболисты. Ответ: футболисты есть, просто вы не умеете их готовить.
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