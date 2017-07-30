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30 июля 2017, 21:55 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Талалаев: У нас в России есть футболисты, просто вы не умеете их готовить

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал домашнюю победу над «Енисеем» (5:0) в матче пятого тура ФНЛ, а также рассказал о селекции своей команды.

Главный тренер Тамбова Андрей <span class=error>Талалаев</span> прокомментировал домашнюю победу над Енисеем (5:0) в матче пятого тура <span class=error>ФНЛ</span> а также рассказал о селекции своей команды. Увеличить
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«Играли сегодня с хорошей командой, которая ставит серьёзные задачи на нынешний сезон и уже их озвучила. Мы же пока находимся в лёгком смятении. Для себя уже внутри поставили, но руководители пока чётко не формулируют. Чтобы быть последовательным, напомню об одной из задач, которая перед нами стоит и которая была озвучена, — привлечение зрителей на стадион. На сегодняшний день наша команда забила больше всех мячей в ФНЛ. Большего для того, чтобы собирался полный стадион, мы пока сделать не можем.

Я очень рад победе, потому что игра была всё-таки непростой. Мы предвидели проблемы у «Енисея» из-за перехода с синтетики на натуральный газон, из-за перелёта. И делали ставку на то, что скажется наше преимущество в концовке матча. Конечно, мы и до удаления создавали моменты и могли забить. А уже после удаление была уверенность, что мы успешно завершим начатое.

Перед матчем была проведена плановая ротация. Она планировалась ещё до начала чемпионата, когда стал известен календарь. Команда знала, что пять-шесть футболистов будут заменены. Поздравил ребят с победой, дал выходной, хотя на завтра планировалась работа. Смотрим в будущее. Не надо впадать в эйфорию, потому что какие-то выводы можно делать после тура десятого-одиннадцатого, когда стабилизируется игра у всех команд.

Многие задавали вопросы по селекции — мол, мы не приобрели толком никого. Только в последний момент взяли Рыжкова, подписали Гафара, Кухарчук и Скворцов приехали уже к старту первенства. Это к вопросу, есть ли у нас футболисты. Ответ: футболисты есть, просто вы не умеете их готовить. Кто-то из них был невостребован в других клубах. Но вот вам сегодняшний матч. Есть пример Юрия Газзаева, который перелопачивает вторую лигу и находит там игроков и поднимает их на новый уровень, — цитирует Талалаева официальный сайт ФНЛ.

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