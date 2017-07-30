Талалаев: У нас в России есть футболисты, просто вы не умеете их готовить

«Играли сегодня с хорошей командой, которая ставит серьёзные задачи на нынешний сезон и уже их озвучила. Мы же пока находимся в лёгком смятении. Для себя уже внутри поставили, но руководители пока чётко не формулируют. Чтобы быть последовательным, напомню об одной из задач, которая перед нами стоит и которая была озвучена, — привлечение зрителей на стадион. На сегодняшний день наша команда забила больше всех мячей в ФНЛ. Большего для того, чтобы собирался полный стадион, мы пока сделать не можем.

Я очень рад победе, потому что игра была всё-таки непростой. Мы предвидели проблемы у «Енисея» из-за перехода с синтетики на натуральный газон, из-за перелёта. И делали ставку на то, что скажется наше преимущество в концовке матча. Конечно, мы и до удаления создавали моменты и могли забить. А уже после удаление была уверенность, что мы успешно завершим начатое.

Перед матчем была проведена плановая ротация. Она планировалась ещё до начала чемпионата, когда стал известен календарь. Команда знала, что пять-шесть футболистов будут заменены. Поздравил ребят с победой, дал выходной, хотя на завтра планировалась работа. Смотрим в будущее. Не надо впадать в эйфорию, потому что какие-то выводы можно делать после тура десятого-одиннадцатого, когда стабилизируется игра у всех команд.