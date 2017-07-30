«Волгарь» выиграл у «Олимпийца» и единолично возглавил турнирную таблицу ФНЛ

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Встреча проходила в Астрахани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В дебюте матча Роман Акбашев вывел «Волгарь» вперёд. На 75-й минуте «Олимпиец» остался в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Ирек Ганиев.

Две минуты спустя Ислам Машуков удвоил преимущество хозяев. На 84-й минуте Виктор Карпухин отыграл один мяч.

«Волгарь» (13 очков) занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ, «Олимпиец» (8 баллов) — восьмой.