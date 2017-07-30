Аленичев — о разгроме 0:5 от «Тамбова»: Говорить тут нечего. Игра закончилась после удаления
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев был немногословен после поражения 0:5 в матче 5-го тура первенства России в ФНЛ от «Тамбова».
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По мнению специалиста, удаление Валерия Кичина на 38-й минуте при счете 0:0 предопределило исход встречи.
— Говорить тут нечего. Игра закончилась после удаления. И до удаления «Тамбов» превосходил нас по всем компонентам, — цитирует Аленичева официальный сайт ФНЛ.
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