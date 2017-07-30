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По мнению специалиста, удаление Валерия Кичина на 38-й минуте при счете 0:0 предопределило исход встречи.

— Говорить тут нечего. Игра закончилась после удаления. И до удаления «Тамбов» превосходил нас по всем компонентам, — цитирует Аленичева официальный сайт ФНЛ.