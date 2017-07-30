«Крылья Советов» обыграли «Химки», «Динамо СПб» сыграло вничью с «Кубанью»

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Встреча проходила на стадионе «Новые Химки» и завершилась победой гостей со счётом 2:0. В составе победителей голы на свой счёт записали Сергей Самодин и Евгений Башкиров.

В другом матче, который проходил параллельно, «Динамо СПБ» поделило очки с «Кубанью» (2:2). В составе хозяев дублем отметился Артём Кулишев, а за краснодарцев голы забили Олег Алейник и Владимир Лобкарёв. С 83-й минуты «Кубань» играла вдесятером, после того как Сергей Бендзь получил вторую жёлтую карточку.

«Крылья Советов» (10 очков) делят первое место в турнирной таблице ФНЛ с «Динамо СПб», а также с «Волгарём» и «Балтикой». При этом у двух последних по матчу в запасе. «Химки» (9) находятся на пятой строчке, «Кубань» (7) — на 8-й.