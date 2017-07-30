«Енисей» под руководством Аленичева в меньшинстве проиграл «Тамбову» — 0:5
«Тамбов» разгромил «Енисей» в матче пятого тура ФНЛ.
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Встреча проходила в Тамбове на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 5:0. «Енисей» возглавляет
На 38-й минуте «Енисей» остался в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Валерий Кичин. В конце первого тайма Алексей Скворцов открыл счёт. На исходе часа игры Скворцов оформил дубль. На 65-й и 69-й минутах отличился Илья Кухарчук, а в концовке Гафар забил пятый гол в ворота «Енисея».
В другом матче пятого тура ФНЛ «Шинник» на своём поле не удержал победу над «Лучом-Энергией» (1:1).
Главные тренеры
|Андрей Талалаев
|Дмитрий Аленичев
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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