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Встреча проходила в Тамбове на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 5:0. «Енисей» возглавляет экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев.

На 38-й минуте «Енисей» остался в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Валерий Кичин. В конце первого тайма Алексей Скворцов открыл счёт. На исходе часа игры Скворцов оформил дубль. На 65-й и 69-й минутах отличился Илья Кухарчук, а в концовке Гафар забил пятый гол в ворота «Енисея».

В другом матче пятого тура ФНЛ «Шинник» на своём поле не удержал победу над «Лучом-Энергией» (1:1).