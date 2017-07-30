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30 июля 2017, 18:32 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Енисей» под руководством Аленичева в меньшинстве проиграл «Тамбову» — 0:5

«Тамбов» разгромил «Енисей» в матче пятого тура ФНЛ.

Тамбов разгромил Енисей в матче пятого тура <span class=error>ФНЛ</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Тамбове на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 5:0. «Енисей» возглавляет экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев.

На 38-й минуте «Енисей» остался в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Валерий Кичин. В конце первого тайма Алексей Скворцов открыл счёт. На исходе часа игры Скворцов оформил дубль. На 65-й и 69-й минутах отличился Илья Кухарчук, а в концовке Гафар забил пятый гол в ворота «Енисея».

В другом матче пятого тура ФНЛ «Шинник» на своём поле не удержал победу над «Лучом-Энергией» (1:1).

30.07.2017 16:00 Зрители 3400 основной раунд: 5-й тур Спартак
Тамбов 5:0 Енисей
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Андрей Талалаев Дмитрий Аленичев
Голы
45′ Алексей Скворцов 92
57′ Алексей Скворцов 92
65′ Илья Кухарчук 10
69′ Илья Кухарчук 10
86′ Абдул Гафар 9
Составы
Денис Вавилин 21
80′ Евгений Шляков 5
Александр Горбатюк 29
Илья Гультяев 33
Марат Быстров 96
Александр Дутов 6
Сергей Шевчук 11
62′ Олег Чернышов 7
Илья Кухарчук 10
68′ Максим Трусевич 30
Денис Поярков 25
74′ Алексей Скворцов 92
Абдул Гафар 9
59′ Андрей Часовских 15
Владислав Рыжков 8
2 Валерий Кичин 17′ 38′
19 Константин Гарбуз
32 Давид Мильдзихов 39′
7 Сердер Сердеров
8 Владимир Камеш
12 Александр Новиков
77 Вадим Стеклов
47 Михаил Филиппов 71′
1 Сергей Чепчугов
6 Азим Фатуллаев 61′
48 Александр Кутьин
21 Егор Иванов 41′
27 Павел Рожков
9 Андрей Козлов 66′
20 Максим Руднев
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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