Воронежский «Факел» разгромно проиграл в Новосибирске
Команда Павла Гусева уступила «Сибири» со счетом 0:4.
Футболисты «Факела» проиграли «Сибири» в гостевом матче пятого тура ФНЛ со счетом 0:4 в воскресенье, 30 июля. Три мяча воронежцы пропустили уже в первом тайме.
Перед матчем главный тренер «Факела» Павел Гусев столкнулся с кадровыми проблемами. Сразу четыре игрока не могли выйти на поле
С первых минут матча «Сибирь» взяла мяч под контроль. Хозяева поля быстро выходили из обороны в атаку и комбинировали возле штрафной площади воронежцев. Команда Павла Гусева прижалась к воротам, в полном составе находясь за линией мяча. План «Факела» на игру оказался сломан уже на седьмой минуте — после подачи с углового Евгений Чеботару «перевисел» в воздухе Иванса Лукьяновса и открыл счет. Буквально тут же хозяева создали еще два момента. Сначала защитник «Сибири» опередил Амбарцумяна и опасно пробил по воротам после подачи со штрафного, потом команда Сергея Кирсанова вскрыла левый фланг обороны «Факела», и только вмешательство Игоря Хайманова помешала Максиму Житневу забить второй мяч. Единственное, что
После этого воронежцы перехватили инициативу. Однако дивидендов команде Павла Гусева это не принесло. На 35 минуте «Сибирь» оригинально разыграла штрафной, и Дегтярев поразил дальний угол ворот Артема Федорова. А за минуту до окончания первой половины встречи Сергей Шумейко не накрыл прострел с фланга, и Максим Житнев опередил центрального защитника «Факела» — 0:3.
После перерыва Павел Гусев выпустил молодых Артура Арустамяна и Дмитрия Мичуренкова, но ход игры не изменился. «Факелу» тяжело давались подходы к чужой штрафной, а «Сибирь» периодически создавала опасные контратаки. А когда тренерский штаб заменил лидера команды Нику Чхапелия на Александра Верулидзе, стало ясно — это капитуляция. Хозяева спокойно довели матч до победы, не упустив шанс увеличить разрыв в счете: Максим Житнев забил головой после розыгрыша углового.
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