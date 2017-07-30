Воронежский «Факел» разгромно проиграл в Новосибирске

Футболисты «Факела» проиграли «Сибири» в гостевом матче пятого тура ФНЛ со счетом 0:4 в воскресенье, 30 июля. Три мяча воронежцы пропустили уже в первом тайме.

Перед матчем главный тренер «Факела» Павел Гусев столкнулся с кадровыми проблемами. Сразу четыре игрока не могли выйти на поле из-за травм — к давно находящемуся в лазарете Алексею Курилову и получившему повреждение в игре против «Динамо» Евгению Ушакову после встречи с «Тюменью» прибавились Дмитрий Каюмов и Дмитрий Садов. В результате этого в стартовом составе сине-белых вышли Ника Чхапелия и Самир Масимов.

С первых минут матча «Сибирь» взяла мяч под контроль. Хозяева поля быстро выходили из обороны в атаку и комбинировали возле штрафной площади воронежцев. Команда Павла Гусева прижалась к воротам, в полном составе находясь за линией мяча. План «Факела» на игру оказался сломан уже на седьмой минуте — после подачи с углового Евгений Чеботару «перевисел» в воздухе Иванса Лукьяновса и открыл счет. Буквально тут же хозяева создали еще два момента. Сначала защитник «Сибири» опередил Амбарцумяна и опасно пробил по воротам после подачи со штрафного, потом команда Сергея Кирсанова вскрыла левый фланг обороны «Факела», и только вмешательство Игоря Хайманова помешала Максиму Житневу забить второй мяч. Единственное, что сине-белые смогли создать в ответ — мощный удар Андрея Семенова с 20 метров. А на 22 минуте «Сибирь» в контратаке вывела на ударную позицию Александра Дегтярева — хавбек промахнулся мимо ближнего угла.

После этого воронежцы перехватили инициативу. Однако дивидендов команде Павла Гусева это не принесло. На 35 минуте «Сибирь» оригинально разыграла штрафной, и Дегтярев поразил дальний угол ворот Артема Федорова. А за минуту до окончания первой половины встречи Сергей Шумейко не накрыл прострел с фланга, и Максим Житнев опередил центрального защитника «Факела» — 0:3.

После перерыва Павел Гусев выпустил молодых Артура Арустамяна и Дмитрия Мичуренкова, но ход игры не изменился. «Факелу» тяжело давались подходы к чужой штрафной, а «Сибирь» периодически создавала опасные контратаки. А когда тренерский штаб заменил лидера команды Нику Чхапелия на Александра Верулидзе, стало ясно — это капитуляция. Хозяева спокойно довели матч до победы, не упустив шанс увеличить разрыв в счете: Максим Житнев забил головой после розыгрыша углового.