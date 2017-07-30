РФС обязал руководство воронежского «Факела» погасить долги ещё перед тремя футболистами

Руководству воронежского «Факела» придётся рассчитаться с долгам перед футболистами. Палата по разрешению споров РФС удовлетворила требования трёх бывших игроков. Речь идёт о защитнике Георгии Бурнаше и двух голкиперах — Александре Саутине и Александре Кобзеве.

Как сообщили в РФС, Георгию Бурнашу должны будут выплатить задолженность по заработной плате и единовременную премию за игровое время, проведённое на поле в спортивном сезоне 2015−2016 годов. Кроме того, речь идёт и о вознаграждении за достижение спортивных результатов, а также процентах за задержку выплаты заработной платы и премий.

Перед вратарями клуб обязан погасить долги по зарплате, премиям и процентам. Александр Кобзев пока не может дождаться выплат денег за съёмное жильё.

Напомним, что ранее ведомство обязало воронежский клуб выплатить Михаилу Багаеву задолженность по заработной плате, обещанные премиальные, деньги за оплату съёмного жилья, а также проценты, которые накопились по причине задержки всех этих выплат.

Пока «Факел» не выполнит все финансовые обязательства, команде запрещено регистрировать новых футболистов.