Молло дисквалифицирован на два матча за оскорбительный жест
В Доме футбола состоялось очередное заседание
Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были рассмотрены рапорты делегатов и протоколы матчей 4-го тура ФНЛ.
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Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло дисквалифицирован на два матча за оскорбительный жест в адрес зрителей в перерыве домашнего матча с «Сибирью» (2:1). Также француз оштрафован на 20 тыс. рублей, сообщает официальный сайт ФНЛ.
Ранее стало известно, что, когда игроки «Зенита-2» уходили в подтрибунное помещение, болельщики
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