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Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло дисквалифицирован на два матча за оскорбительный жест в адрес зрителей в перерыве домашнего матча с «Сибирью» (2:1). Также француз оштрафован на 20 тыс. рублей, сообщает официальный сайт ФНЛ.