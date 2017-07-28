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28 июля 2017, 12:26 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Молло дисквалифицирован на два матча за оскорбительный жест

В Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были рассмотрены рапорты делегатов и протоколы матчей 4-го тура ФНЛ.

В Доме футбола состоялось очередное заседание <nobr>Контрольно-дисциплинарного</nobr> комитета <span class=error>РФС</span> на котором были рассмотрены рапорты делегатов и протоколы матчей 4-го тура <span class=error>ФНЛ</span>. Увеличить
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Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло дисквалифицирован на два матча за оскорбительный жест в адрес зрителей в перерыве домашнего матча с «Сибирью» (2:1). Также француз оштрафован на 20 тыс. рублей, сообщает официальный сайт ФНЛ.

Ранее стало известно, что, когда игроки «Зенита-2» уходили в подтрибунное помещение, болельщики сине-бело-голубых скандировали фамилию Молло в связке со словом, которое в грубой форме обозначает нетрадиционную сексуальную ориентацию. В ответ француз показал болельщикам средний палец.
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