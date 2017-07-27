Молло извинился за свой жест в сторону болельщиков
Полузащитник «Зенита» Йоан Молло принес извинения болельщикам за жест в их сторону в матче с «Сибирью».
Напомним, в перерыве матча Молло показал фанатам «Зенита» средний палец в ответ на оскорбления в свой адрес.
Встреча закончилась победой петербургской команды со счетом 2:1. Молло переведен в «Зенит-2» из основной команды по решению Роберто Манчини.
|26.07.2017 18:00
|Зрители 540
|основной раунд: 4-й тур
|МСА Петровский
Главные тренеры
|Анатолий Давыдов
|Сергей Кирсанов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Юрий Апонасенко (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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