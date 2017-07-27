Молло извинился за свой жест в сторону болельщиков

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXDuZ8Fjx3W/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Je tenais à m'exprimer et à m'excuser auprès des personnes qui ont pensé que mon geste visé quelconque personne un ami est venue me voir au match on se chambrer je lui avais dit que j'allai marquer avant la fin de la première période et quand l'arbitre à sifflet la pause je me suis alors tourné vers mon ami et nous nous sommes chambré j'aimerais que les gens arrêtent d'inventer des scénarios à mon sujet et je tiens à m'excuser auprès des personne qui ont pensé que ça leur était adressé je ne me permettrai jamais d'insulter mes propres fans voilà je rétablis la vérité. Я хочу принести свои искренние извинения своим болельщикам, за некрасивый жест, который предназначался для одного единственного человека. На матч приехал мой друг, во время перерыва мы с ним поспорили, что я забью год до конца первого тайма. Когда арбитр дал свисток, мой друг показал мне этот жест с трибуны, а я ответил ему тем же, ради шутки, не предполагая кого-то обидеть. Я бы никогда не позволил себе и кому-то ещё обидеть своих болельщиков. Это правда.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Yohan Mollo (@mollooffficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-27T17:21:32+00:00">Июл 27 2017 в 10:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, в перерыве матча Молло показал фанатам «Зенита» средний палец в ответ на оскорбления в свой адрес.

Встреча закончилась победой петербургской команды со счетом 2:1. Молло переведен в «Зенит-2» из основной команды по решению Роберто Манчини.