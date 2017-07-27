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27 июля 2017, 22:04 | Футбол: Первый дивизион | Советский спорт

Молло извинился за свой жест в сторону болельщиков

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло принес извинения болельщикам за жест в их сторону в матче с «Сибирью».

Напомним, в перерыве матча Молло показал фанатам «Зенита» средний палец в ответ на оскорбления в свой адрес.

Встреча закончилась победой петербургской команды со счетом 2:1. Молло переведен в «Зенит-2» из основной команды по решению Роберто Манчини.

26.07.2017 18:00 Зрители 540 основной раунд: 4-й тур МСА Петровский
Зенит-2 2:1 Сибирь
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Анатолий Давыдов Сергей Кирсанов
Голы
49′ Данил Круговой 56
89′ Никита Андреев 67
9 Максим Житнев 66′
Составы
Егор Бабурин 71
Данил Круговой 56
Илья Зуев 58
Сергей Бугриев 59
Даниил Пенчиков 79
Владислав Сиротов 37
64′ Илья Камышев 97
82′ Йоан Молло 24
Василий Запрягаев 39
52′ 67′ Леон Мусаев 38
Никита Каккоев 54
85′ Николай Прудников 32
Никита Андреев 67
90′ Александр Некрасов 78
Томас Рукас 96
22 Николай Цыган
4 Валерий Цховребов
5 Антон Кушнирук
25 Михаил Мищенко
55 Алексей Гладышев
37 Евгений Чеботару
11 Александр Дегтярев
10 Максим Андреев 60′
7 Роман Беляев
18 Артем Дудолев 45′
13 Гуджа Рухаиа
19 Владимир Азаров 71′
8 Александр Макаренко
90 Виталий Галыш 45′
9 Максим Житнев
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Юрий Апонасенко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит-2
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Новости Первого дивизиона

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