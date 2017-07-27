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27 июля 2017, 13:20 | Футбол: Первый дивизион | Volga News

Йоан Молло отказался возвращаться в «Крылья Советов»

Ранее сам Молло сообщил, что новый клуб не ищет и до зимы намерен остаться в «Зените».

«Крылья Советов» пытались договориться об аренде полузащитника «Зенита» Йоана Молло, но игрок решил остаться в своей команде, сообщает championat.com со ссылкой на директора самарского клуба Виталия Шашкова.

«Мы давно вели переговоры по аренде Йоана Молло, но у него есть действующий контракт с “Зенитом”. Игрок принял решение остаться в команде. Он будет играть за “Зенит-2”, а в “Крылья Советов” не перейдет», — сказал Шашков.

Ранее сам Молло сообщил, что новый клуб не ищет и до зимы намерен остаться в «Зените». 28-летний Молло играет за сине-бело-голубых с января 2017 г., куда перешел из «Крыльев Советов».
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