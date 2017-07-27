Йоан Молло отказался возвращаться в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» пытались договориться об аренде полузащитника «Зенита» Йоана Молло, но игрок решил остаться в своей команде, сообщает championat.com со ссылкой на директора самарского клуба Виталия Шашкова.

«Мы давно вели переговоры по аренде Йоана Молло, но у него есть действующий контракт с “Зенитом”. Игрок принял решение остаться в команде. Он будет играть за “Зенит-2”, а в “Крылья Советов” не перейдет», — сказал Шашков.